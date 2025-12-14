Che forma hanno i sogni? Otto ce li plasmava così 

Otto, lo chiamavano tutti così. Indimenticato e rimpianto, Antonello Ottonello torna col suo talento nella retrospettiva allestita sino al 15 marzo 2026 al Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta. Luogo natale dell’artista che amò anche, e molto, la città di Cagliari e in special modo il quartiere di Stampace. A cura di Claude Corongiu, presentata da Efisio Carbone, la mostra ha un titolo curioso, “Partire è come un po’ …”. Riferimento, scrive la presidente della Fondazione MACC, Maria Carla Armeni, «al tema del viaggio e del distacco», esperienze ben note alla zona del Sulcis.

Divisa in sezioni, la rassegna schiera una cinquantina di pezzi e mette in luce le molte e coerenti espressioni di un artista che prediligeva fare le cose a mano e gli elementi naturali. Andava a raccogliere personalmente le argille, i semi di girasole, le spine di acacia Horrida. Per poi utilizzare questo materiale rude e fecondo nei perimetri di grandi quadri come nelle piccole poesie racchiuse in due pagine rugose. Che al centro avevano soli e lune, bacchette sottili come crinali, sigilli di ceramica. Nelle luminose sale del Museo di Calasetta, la serie Color Pietra, i cavallini della Giara in terracotta, le Valige di cartone degli emigranti dipinte come fossero tele e pesanti di fatica e nostalgia. Anche le Camice, altra serie a lungo elaborata, raccontavano di viaggi dolenti verso più felici destini. Su una grande parete le splendide tarlatane (tessuti di cotone a trama larga), duttile retaggio degli studi di scenografia condotti all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Raggrumate, cariche di colore e drappeggiate come i sipari dei teatri. O come i cieli, come le onde, come le erbe in campagna.

Nato nel 1948, mancato nel 2021, Ottonello ha vissuto a Roma una stagione che ricordava con entusiasmo. Era nella compagnia di Mario Ricci quando un’esigenza familiare lo costrinse al ritorno in Sardegna. Porta la data del 1989 la sua prima personale alla Galleria Comunale di Cagliari. Da quel momento, una serie di eventi che lo portarono anche fuori dai confini isolani e nazionali: Londra, Siviglia, Strasburgo. C’era addirittura una folla, a ogni sua inaugurazione. I tanti amici, i tanti estimatori della sua capacità di ridurre a forme armoniche il carbone, i pigmenti, le fibre delle pale del Fico d’India, le schegge delle rocce, i fantasmi della civiltà mineraria. A raccontare le notti di guerra con cuscini strappati e rabberciati con suture di spine. A plasmare angioletti con le ali spezzate in nome dei bambini abusati. A intingere di turchino le cortecce degli eucalipti. A innalzare su fusti di bambù orecchini spaiati o qualsiasi altro residuo per farne delle pacifiche lance belle come sculture. Fu un omaggio a Fellini la ricostruzione del passaggio del Rex davanti alla costa di Rimini. Rotta che il transatlantico varato nel 1931 e affondato dalla Raf nel 1944, non percorse mai ma che rimane una delle scene più memorabili di “Amarcord”. Ad evocare il mare e le onde, simulacri di piccole vele tese da cordini e ogni tono di azzurro che sfuma in un bianco spumoso.

