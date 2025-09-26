Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna? 

I magistrati di Tempio hanno sul tavolo due confessioni di Emanuele Ragnedda, ma non bastano. Il delitto di Conca Entosa non è un caso chiuso. Ieri, mentre veniva preparato il secondo drammatico interrogatorio dell’uomo che ha ucciso Cinzia Pinna, i carabinieri hanno lavorato nella tenuta e nei vigneti di Ragnedda, nella sua casa di Baia Sardinia e a Palau. L’imprenditore continua a rispondere a tutte le domande degli investigatori ma questo non basta a sciogliere tutti i nodi della tragica fine di Cinzia.

I vestiti della vittima

Cinzia Pinna, una donna esile e fragile, è stata uccisa (a quanto pare con un colpo alla testa) e poi il suo corpo scaricato da un carrello. Quando è arrivata a Conca Entosa la donna indossava pantaloni e forse un altro indumento, che non sono stati trovati dagli investigatori nella casa dove è stata freddata con diversi colpi di pistola.

Stando a indiscrezioni il corpo di Cinzia Pinna, al momento del ritrovamento, era coperto solo da una maglietta. Il personale dell’Arma (Reparto territoriale di Olbia, Ris, Stazione di Palau) coordinato dal tenente colonnello Nicola Pilia, ha la prova che Ragnedda ha tentato di lavare arredi e stanze dopo l’omicidio, portando via degli oggetti dalla casa dello stazzo di Conca Entosa. È importante trovare i vestiti di Cinzia perché potrebbero dare risposte a importanti domande che si pongono gli investigatori.

Sul tavolo, come ipotesi, c’è anche una avance sessuale respinta da Cinzia Pinna o una violenza a sfondo sessuale. Gli indumenti da questo punto di vista potrebbero essere rilevanti. Va detto che, sino a questo momento, non ci sono agli atti elementi di alcun tipo che possano supportare la tesi di approccio sessuale finito in tragedia.

Il telefono

Importante recuperare il telefono della vittima, lo smartphone di Cinzia Pinna non è stato ancora trovato. E mancherebbero all’appello anche altri oggetti della donna. Gli investigatori dell’Arma, guidati dalla pm Noemi Mancini, stanno verificando se Ragnedda li abbia nascosti oppure consegnati, dopo il 12 settembre, ad altre persone. Lo smartphone sparito nel nulla è muto dal giorno dell’omicidio. L’uomo, effettivamente, avrebbe dato del materiale a una persona e i carabinieri si stanno occupando di questa circostanza. Le indagini sul punto e su altri questioni sono state confermate dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso: «La persona sentita dal gip ha aggiunto altri particolari alle sue prime dichiarazioni. Sono necessari ulteriori approfondimenti».

La festa a Conca Entosa

Emanuele Ragnedda avrebbe ripulito la villa di Conca Entosa anche in vista di una serata con degli ospiti qualche giorno dopo il delitto, portando via dall’edificio un divano, che sarebbe stato trovato sporco di sangue. Si parla anche di una escursione con un mezzo (a quanto pare un carrello da golf) nella tenuta a metà strada tra Arzachena e Palau. E gli ospiti sarebbero passati, senza accorgersi di niente, vicino al punto dove era stato nascosto il corpo della vittima. Tutti fatti che hanno attirato l’attenzione della polizia giudiziaria. Come la distruzione, da verificare, del suo telefono da parte di Emanuele Ragnedda. ( a. b. )

