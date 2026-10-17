«Che fine hanno fatto i reperti di via Allende?». Il consigliere comunale di minoranza Franco Camba torna sul rinvenimento archeologico in un lotto privato di via Allende, durante alcuni lavori edili.

Camba aveva già sollevato il caso.«La conoscenza della natura, della datazione e della destinazione dei reperti è di interesse per la comunità - scrive - anche ai fini della ricostruzione della storia del territorio e della valorizzazione del patrimonio archeologico locale». Nel documento chiede «se sia a conoscenza del rinvenimento e quali comunicazioni abbia ricevuto dalla Soprintendenza», e «a quale periodo storico siano attribuibili». Poi la destinazione dei reperti: «Vorrei capire se sono stati rimossi e dove siano custoditi». In chiusura la proposta: individuare «spazi comunali per la conservazione ed esposizione dei reperti, da valutare con la Soprintendenza, al fine di consentirne ela fruizione al pubblico».

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