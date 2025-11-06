Che fine ha fatto Rosa Bechere? Inchiesta da rifare 

Il procuratore generale Luigi Patronaggio e il sostituto Alessandro Bosco da ieri sono al lavoro, dovranno rispondere alla domanda che da tre anni viene rivolta alla magistratura: che fine ha fatto Rosa Bechere. La Procura generale (presso la Corte d’Appello di Cagliari) si è intestata (avocazione formalizzata ieri mattina) il fascicolo sulla scomparsa della pensionata di Olbia. Patronaggio ha firmato un provvedimento che toglie alla Procura di Tempio l’inchiesta e la affida, con una decisione singolare, al sostituto (della stessa Procura) Alessandro Bosco. Le ragioni dell’incarico a Bosco riguardano le difficoltà materiali di lavorare sul caso per Patronaggio (organico incompleto della Procura generale). Il dato rilevante è che le indagini a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu riprendono, così come chiedono da tempo gli avvocati Edoardo Morette, Cristina e Abele Cherchi, i legali della famiglia della donna (62 anni) scomparsa. In sostanza la Procura generale ha ritenuto incompleta l’inchiesta sin qui condotta. Rosa Bechere viene vista l’ultima volta da una operatrice socio sanitaria del Comune di Olbia la mattina del 25 novembre del 2022. Secondo gli avvocati Cristina e Abele Cherchi, lo stesso giorno Maria Giovanna Meloni non ha più un centesimo sul suo conto. Sempre stando ai nuovi elementi forniti alla Procura generale dai due legali, gli indagati raccontano il falso quando dicono che la pensionata, prima di sparire, abbia incontrato “un uomo misterioso”. Il sostituto procuratore Alessandro Bosco dovrà lavorare anche sul movente indicato nella opposizione alla archiviazione, la presunta volontà degli indagati di derubare la vittima. Stando a indiscrezioni sarebbe stato chiesto alla Procura generale di effettuare una verifica in una porcilaia. Nessun commento, per ora, da parte dei difensori degli indagati, Angelo Merlini, Giampaolo Murrighile e Ilaria Caragliu.

