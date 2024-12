Che festa per l’Itas Trentino! 

TRENTINO VOLLEY 2

benfica lisbona 3

Itas Trentino TN : Bristot 8, Pesaresi (L), Michieletto 10, Sbertoli 1, Pellacani 4, Garcia 11, Rychlicki 12, Magalini 7, Laurenzano (L), Lavia 5, Bartha 12, Gualberto 6, Acquarone. All. Soli

Benfica : Bernardo (L), Wohlfahr- statter 5, Leitao 2, Casas (L), Nivaldo 20, Ventura 13, Eshenko 9, Banderò 5, Brito 1, Texeira 1, Da Silva 3, Ryuma 9, Godlewski 9. N.e. Hoffmann. All. Matz.

Parziali : 25-21, 25-22, 20-25, 18-25, 13-15

La festa per l’Itas Trentino comincia alla fine del secondo set, quando Alessandro Michieletto mette a terra la palla del 2-0 parziale che vale la qualificazione ai quarti di finale della Cev Cup di volley. Poco ha inciso, dopo, il risultato finale, 3-2 per il Benfica. Ma la festa al Pala Pirastu era iniziata in anticipo quando davanti all’ingresso si è formata la prima coda. E finalmente alle 19 si è rivisto il Palazzetto dello Sport affollato da oltre duemila persone, tifo sfrenato di chi era attratto dalla presenza delle star della nazionale viste alle Olimpiadi di Parigi.

Si partiva dal 3-0 dell’andata quando l’Itas vinse a Lisbona. Aveva ragione il coach Fabio Soli, affermando che la qualificazione era tutta da raggiungere. E in campo ha schierato la formazione migliore. Tutta la squadra, giunta martedì pomeriggio a Cagliari, dopo 30 ore di viaggio dal Brasile, era pronta per la nuova fatica. A Uberlandia aveva appena raggiunto la finale del mondiale per club, persa 3-1. Vincere i primi due set non è stata una passeggiata, il Benfica ha provato a riaprire la partita con gli attacchi sostenuti da Nivaldo ma Trentino sul 21-21 ha allungato chiudendo con Bartha e Rychlicki. Non va diversamente nel secondo set quando si procede punto a punto. Soli ha l’intuizione, sul 22-20 di mandare in campo Garcia al posto di Rychlicki (10 punti nel set) per la battuta, lo statunitense serve bene, ace compreso, manda a set point, Michieletto fa il resto.

Sul 2-0 e qualificazione acquisita, Soli procede con i cambi, il Benfica fa altrettanto, rimonta e vince. E parte la caccia agli autografi. I più festeggiati Michieletto e Lavia. Hanno Cagliari nell’album dei ricordi perché qui, nel 2021 il primo ha vinto il mondiale Under 21. Lavia ha esordito in nazionale nel 2019. L’Itas ripartirà sabato con destinazione Taranto, per il match di Superlega (dove è secondo in classifica). Durante la permanenza si è allenato davanti a centinaia di giovanissimi sostenitori, e non ha fatto mancare le visite di cortesia. Come la sorpresa, martedì nel vicino Pala Coni, alle ragazze dell’Alfieri durante il brindisi di Natale.

I grandi eventi del volley in Sardegna non finiscono. Il presidente Eliseo Secci ha annunciato per il prossimo luglio a Oristano, l’organizzazione del Torneo delle Regioni, la più importante rassegna giovanile nazionale.

