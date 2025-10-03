Che festa con i dodicimila piccoli di Tuttestorie 

Corrono, si imbrattano, impastano, si danno consigli a vicenda, et voilà: la torta di sabbia e acqua è pronta. Che non si possa mangiare, non ha importanza. Tutto il divertimento è nelle mani sporche, nelle battute, in quel: «Mi sa che ti è venuta storta». E giù a ridere tutti insieme. Un festa a misura di bambino, dove il libro è un pretesto per inventare mille storie di carta, argilla, fango, fantasia: questo è il Festival Tuttestorie di letteratura per ragazze e ragazzi, che da anni riempie di voci, suoni e colori l’Exma di Cagliari e che si concluderà domani, alle 20, con un carosello dei festival degli anni passati per celebrare due decenni di vita.

Tra le scolaresche

A spasso per il festival ci si imbatte in scolaresche, famiglie, infanti di tutte le età, che manipolano argilla, ritagliano carta, fanno viaggi impossibili, giocano a Twister e a scacchi, pongono domande. Raccolte dall’ufficio poetico diretto da Emanuele Scotto, i quesiti, appesi su fili sottili, sventolano dai muri dell’Exma affinché non sfuggano agli adulti: «Finirà mai la guerra a Gaza?». Chissà se quelli, che qualche risposta dovrebbero avere, sapranno darla. Poiché «il festival vive nel mondo» osserva Manuela Fiori, direttrice artistica del Festival, «anche noi abbiamo partecipato al corteo sfilato ieri in sostegno della Palestina, con lo striscione “Festival Tuttestorie da qui a Gaza“ e le rime urlate dalla terrazza di Tognolini e Cristina Bellemo».

Tra la Tenda Quaggiù e la Tenda Lassù, un “party game” e un “gesticolario“, 12 mila alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, che si sono iscritti ai 350 appuntamenti in programma, si imbattono in autori e illustratori di rilievo internazionale. Hanno divorato i loro libri, gli albi, i fumetti, e adesso, grazie al Festival, possono finalmente conoscerli, scambiarci chiacchiere e immaginazione. Quest’anno, per citarne alcuni, sono arrivati: l’inglese David Almond, uno dei giganti della letteratura contemporanea per ragazzi; per la prima volta in Italia, il fumettista di origine messicana Pedro Martín, autore di film d’animazione e vincitore dei principali premi americani; il francese Olivier Tallec, illustratore e autore di pluripremiati albi; la fiamminga Gerda Dendooven, autrice e illustratrice. A questi si aggiungono nomi nostrani a cui i giovani lettori sono affezionatissimi: Davide Morosinotto, Anna Vivarelli, Guido Sgardoli, Nicoletta Gramantieri. Letizia Iannaccone e molti altri.

Proposte

Oltre agli incontri con gli autori, i bambini danno il meglio di sé nei laboratori: di segni, parole, pupazzi, danza, matematica e geografia. La fila, nel frattempo, si allunga davanti alla sala Puà, dove il “Colorario. Inventario cromatico” di Catia Castagna ed Elena Iodice invita i bambini a giocare con i colori, le luci e gli specchi, perché se «a contare i numeri si usano le dita, a contare i colori serve, invece, tutto il corpo». Arrivano in tantissimi (con babbo e mamma, o i nonni), ma ad accogliere la fiumana ci sono duecento volontari provenienti da varie scuole cagliaritane -Istituto De Sanctis Deledda, Liceo Motzo, Liceo Euclide e il Convitto- e dall’Università. Quest’anno, di più e di diverso dagli scorsi, c’è che i piccoli hanno preso la parola in Consiglio Comunale, davanti alla giunta e al sindaco Massimo Zedda, dopo aver seguito un laboratorio di progettazione partecipata, ispirato a un albo di Susanna Mattiangeli e coordinato da Emanuele Ortu. «A Cagliari non c’è ancora una città delle bambine e dei bambini. Che dice, sindaco, non sarebbe ora di farla?»

