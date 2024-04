Che fascino la storia dell’occultismo magico 

Nell’era dell’Intelligenza Artificiale e delle ipertecnologie l’umanità è ancora immersa e attratta da ciò che sembra andare al di là dell’apparentemente logico e ragionevole: da millenni il richiamo verso l’ignoto esercita un fascino ancora attuale. L’occulto, in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, ha una lunga tradizione, una storia che oggi viene ripercorsa con una ricerca accurata, nel lavoro di François Ribadeau Dumas, “Storia dell’occultismo magico” riproposto in libreria per le Edizioni Mediterranee (pagine 484, euro 38,50), un corposo e affascinante lavoro storico ricco di informazioni e di testimonianze.

Un libro quanto mai attuale che costituisce l’opera più completa mai pubblicata sull’occultismo, ripercorrendone la storia dettagliata, dalle origini fino ai nostri giorni e che vinse, nel 1970, il Prix Eugène-Carrière dell'Académie française.

Filo rosso

François Ribadeau Dumas (1904-1998), letterato, giornalista e conferenziere francese, è stato abile nel coinvolgere il lettore nella narrazione sull’occultismo magico le cui radici si confondono nelle nebbie della storia dell’uomo stesso. Ciò che ai nostri occhi appare come un qualcosa di confuso e insondabile ha trovato nell’arte, nella letteratura e nelle opere dell’ingegno le sue rappresentazioni e manifestazioni: erano le scienze occulte che affascinavano Faust, Paracelso, Agrippa e mille altri personaggi passando da Giordano Bruno ai mistici catari perseguitati dalla Chiesa.

Un lungo filo rosso lega tutti i protagonisti della narrazione, tra le pagine ricche di tavole e di riproduzioni antiche, un itinerario nel quale finalmente la figura femminile esce dal becero ruolo di strega malevola per entrare nel novero delle maghe-iniziate, capaci di visioni profetiche e portatrici di saggezza. Un viaggio prezioso attraverso i secoli destinato non solo agli appassionati ma anche a chi voglia comprendere aspetti del nostro vivere legati ancora all’antico subconscio collettivo.

