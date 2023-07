«Che entusiasmo, ci dà una carica pazzesca» 

Inviato

Olbia . «Cavalchiamo l’onda». L’entusiasmo è contagioso, anche ieri a Olbia, e il Cagliari lo vuole sfruttare sino all’ultima goccia. Di Pardo lo sente addosso. «È una sensazione bellissima, il gruppo è consapevole di questo e da qui vogliamo ripartire per affrontare un campionato complicato ed entusiasmante allo stesso tempo». Nessun volo pindarico, almeno per ora. «La salvezza rimane comunque il primo obiettivo, non può essere altrimenti. Puntando sul gruppo e sul mister».

Di Pardo, che sfida

Sfida nuova e sensazione nuova per il terzino riminese, riscattato dalla Juventus e rossoblù al cento per cento. «Sono contento di essere di proprietà del Cagliari. Ho firmato per tre anni in una società importante e questo mi rende più sereno, lo ammetto». L’esito del match appena concluso con l’Olbia - paradossalmente - è un dettaglio. «Le gambe erano pesanti, c’è stato poi il viaggio da Tempio. Ma credo che alla fine sia venuta fuori una buona partita. L’Olbia ha fatto il suo e noi, tutto sommato, abbiamo tenuto è fatto intravedere qualcosa di interessante». Nonostante il caldo. «È stata una settimana tosta ad Asseminello», ammette . «Ora però ci trasferiamo in montagna dove speriamo di trovare un po’ di fresco per lavorare duro e farci trovare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della stagione». Buon impatto per gli ultimi arrivati. «Sono tutti dei bravi ragazzi e sta a noi aiutarli a inserirsi. Già si sono resi conto di cosa hanno trovato, qui siamo una famiglia».

La carica di Aresti

Prima del match, ha parlato il terzo portiere Aresti, punto fermo nello spogliatoio. «Si è creato tanto entusiasmo, e questo ci dà una carica pazzesca», ha tenuto a precisare anche lui. «Cerchiamo di usare questa energia positiva per arrivare pronti al campionato. Siamo passati dal disastro della retrocessione all’entusiasmo della promozione dobbiamo cavalcare questa situazione». L’obiettivo? «La Serie A è un altro sport rispetto alla Serie B, rimane quanto fatto ma vogliamo scrivere un’altra pagina importante della storia del Cagliari».

Due giorni liberi

La squadra è rientrata a Cagliari nel cuore della notte e avrà ora due giorni di vacanza prima della partenza per la Valle D’Aosta, fissata per lunedì mattina. Sarà in ritiro a Saint Vincent, ma la preparazione si svolgerà nel campo sportivo di Chatillon, a tre chilometri circa dall’hotel dove i rossoblù soggiorneranno dal 24 luglio al 4 agosto. Già mercoledì il primo test contro la Primavera della Roma. Valigia pronta, chiaramente, anche per Lapadula, Mancosu e Nandez che hanno saltato il blitz in Gallura ma si sono allenati regolarmente ad Asseminello. L’italo-peruviano la settimana scorsa ne ha approfittato per sottoporsi a un intervento di correzione del setto nasale ed è in ritardo rispetto ai compagni. L’uruguaiano sta svolgendo un lavoro personalizzato post infortunio (una lesione al flessore della coscia sinistra non gli aveva permesso di giocare il ritorno della finale col Bari). Percorso specifico in questa prima fase della preparazione anche per il trequartista sardo. Ieri a Olbia non c’erano nemmeno Capradossi, Desogus e Delpupo.

