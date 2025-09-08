«Che emozione il mio primo salvataggio» 

Ricorderà per sempre il suo primo salvataggio. Un turista brianzolo ha rischiatto di annegare nei giorni scorsi nelle acque di Porto Pino, ma è stata soccorse dal giovane Nicolo Cabras, bagni di 18 anni fresco di brevetto. Salvatore Martina, originario di Monza e ospite abituale dello stabilimento “Butterfly”, si era avventurato in acqua quando è stato sopraffatto dalla forza del mare. A notarlo in difficoltà è stato proprio Nicolò, in servizio sulla torretta di sorveglianza.

ll racconto

«Stavo controllando la situazione con il binocolo – racconta il giovane soccorritore – e ho notato che Salvatore si era fermato e non riprendeva a nuotare. Ho capito subito che qualcosa non andava. Ho allertato il mio collega Alberto Collu e ci siamo tuffati con il baywatch per raggiungerlo al più presto».Una volta riportato a riva, l’uomo, seppur in stato di choc, non ha mai perso conoscenza. I bagnini gli hanno prestato le prime cure, aiutandolo a espellere l’acqua ingerita. «Aveva il respiro corto, ma per fortuna non era in arresto cardiaco», spiega Nicolò. «Ho avuto paura, ma non ho esitato un secondo. Ringrazio anche Alberto per la sua prontezza». Dallo stabilimento balneare Butterfly, dove c’è la postazione dell’associazione Le Rondini, è partita immediatamente la chiamata ai soccorsi. «Abbiamo allertato il 118 – riferisce Franca Boi, responsabile della struttura – e dalla centrale operativa sono intervenuti i volontari dell’associazione Avos di Sant’Anna Arresi, con l’ausilio dell’elisoccorso, vista la gravità della situazione».

Il turista

A distanza di poche ore, dal letto dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, Salvatore Martina ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine. «Il minimo che potevamo fare, io e mia moglie, era andare a ringraziare personalmente Nicolò, Alberto e Franca. Ho trascorso qualche giorno in ospedale, ma grazie alla prontezza e professionalità di questi ragazzi, oggi sto bene. Torneremo sicuramente in Sardegna, dove veniamo da oltre 40 anni e abbiamo una casa nel Sulcis. Un ringraziamento speciale anche al personale del Santissima Trinità, dal Pronto soccorso alla Pneumologia».

Un salvataggio che poteva finire in tragedia, ma grazie ai bagnini si è trasformato in una storia a lieto fine.

