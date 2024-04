“Che coss’è l’amor?” Michele ha trovato le parole segrete 

Basta un click per condividere un post d’amore sui social. Pochi secondi perché chiunque possa vedere due innamorati mostrare la forza dei loro sentimenti. Michele Deiana, 20 anni, di Lanusei, avrebbe potuto affidare al web la celebrazione dei tre anni insieme alla sua fidanzata.

Lettere e social

Ha fatto un’altra scelta, affidando un suo componimento alla pagina ogliastrina de L’Unione Sarda. Parla dell’amore, indagato per secoli da letterati, poeti e filosofi. Lo fa con le definizioni del sentimento di Saffo, Platone e Lucrezio, con la letteratura cortese. Il giovane, diploma al liceo classico di Lanusei, iscritto a psicologia all’università di Cagliari, lavora nel mondo dei network occupandosi di relazioni umane. «Ho evitato il post sui social utilizzato da tutti e pensato che scrivere sul giornale potesse essere più d’effetto, più duraturo e significativo – racconta –. Non volevo scadere nel banale, oggi si fa quasi a gara a chi pubblica i post o la storia più belli. Postare una fotografia con la propria fidanzata sembra quasi un ufficializzare la relazione. Non mi interessa che tutti vedano cosa sto creando con la mia ragazza ma in questo caso volevo scrivere una riflessione che portasse le persone a riflettere a loro volta su cosa sia l’amore».

L’innamorato

Deiana non si definisce un poeta ma un innamorato. Il saper comporre versi non è una clausola necessaria per sondare la sfera affettiva. Michele dice di sapere che coss’ è l’amor, non lo relega a una questione anagrafica: «L’amore è un porto sicuro», scrive. «Nella mia riflessione invito ad amare ogni giorno ad amare gli altri e ad amare se stessi. In fondo non è una cosa difficile basta trovare la persona giusta con cui costruire una relazione. Porto sicuro vuol dire qualcosa che ti fa stare bene, credo sia questo il reale significato dell’amore, un qualcosa che per quanto tu possa vivere momenti negativi ti riporta sempre al pensare che lì stai bene».

Lo studente però rammenta ai lettori l’importanza di non dare nulla per scontato. «Ci vuole tanta dedizione, l’amore è proprio come una piantina, se smetto di innaffiarla si secca e muore, devo quindi prendermi cura dell’amore, se non lo faccio rischio che svanisca, servono attenzioni sincere, piccoli gesti, dedicarsi e pensare a quella persona, coltivare la relazione».

Dichiarazione

Tre anni di fidanzamento suggellati da una dolcissima dichiarazione a mezzo stampa. Nessun festeggiamento sui social e una conoscenza ben lontana dal mondo del web e della messaggistica istantanea. Michele non demonizza i social ma al virtuale preferisce il reale. «I messaggi sono freddi e ti permettono di nasconderti, mentre conoscere una persona dal vivo, da zero, è un qualcosa di naturale devi essere te stesso altrimenti lo si nota. Nei social si mostra solo il positivo, ma in una relazione esistono anche gli aspetti negativi i litigi che servono a far progredire qualsiasi rapporto». Le sue belle parole apparse sul giornale di giovedì coloro per i quali la scintilla non è ancora scoccata. «Se non hai trovato il tuo porto sicuro non preoccuparti perché arriverà. E quando in mezzo alla tempesta vedrai la luce del suo faro, saprai dove andare».

