Che corso scegliere? Tre giorni per capirlo 

Iniziano oggi le Giornate dell’Orientamento, l’evento organizzato dall’Università per far conoscere l’Ateneo a futuri studenti e studentesse. La Cittadella Universitaria di Monserrato, fino a mercoledì, accoglierà ragazze e ragazzi delle scuole superiori, offrendo loro l’opportunità di scoprire i percorsi formativi, i servizi e le strutture dell’Università.

Nel corso dell’evento, verranno fornite informazioni dettagliate su modalità di accesso ai corsi, percorsi formativi disponibili, prospettive occupazionali per i laureati e le laureate. Un’occasione unica per conoscere da vicino il mondo universitario e prepararsi al meglio per il proprio futuro accademico e professionale.

Cento corsi

«Il prossimo anno raggiungeremo la quota dei 100 corsi di studio», ha detto venerdì il rettore Francesco Mola nel corso della cerimonia di inaugurazione del 404° anno accademico dell’Ateneo, «ritornare a valori dell'offerta formativa del 2008, in un contesto universitario generale profondamente cambiato e molto più selettivo, è veramente emozionante».

Dopo il crollo dell’aula magna di via Trentino di due anni fa, inoltre, l’Università si appresta ad avviare un piano da oltre 56 milioni di euro per l’ammodernamento e sicurezza del patrimonio immobiliare. «Un periodo di grandi investimenti infrastrutturali dove il nostro patrimonio immobiliare vedrà radicali cambiamenti, integrazioni, nuove edificazioni, cambi di destinazione, tutto all'insegna delle mutate esigenze della popolazione studentesca, dell'accresciuta e modificata attività di ricerca, della trasformata attività didattica», ha aggiunto Mola.

