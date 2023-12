Che “Colpo di fortuna” è avere Woody Allen 

Se un film di Woody Allen sta per debuttare in sala, l’attenzione che ne deriva non può certo dirsi di poco conto. Stiamo parlando di un cineasta che ha ridefinito il genere della commedia, sfornando in quasi sessant’anni di carriera un numero impressionante di pellicole ove ha preso parte molto spesso anche nel ruolo di protagonista, e creando attorno a se un culto inossidabile grazie a capolavori come “Io e Annie” o “Manhattan”. Oltre al conseguimento di quattro premi Oscar, il director ha anche incuriosito per la sua propensione alla musica jazz e alla letteratura, ma anche per il polverone mediatico scatenato anni fa a seguito delle accuse di molestie nei confronti dell’ex moglie Mia Farrow e della figlia Dylan. Aldilà di questioni puramente personali - sulle quali insiste nel far valere la propria innocenza - è certamente nel campo artistico che Allen continua a stupire: la sua innata abilità di raccontare storie trova una naturale sintesi con l’assetto espositivo, dando vita a un linguaggio espressivo fortemente caratterizzante per non dire unico nel suo genere. E dopo la selezione in concorso al Festival di Cannes possiamo finalmente dire la nostra sul suo ultimo “Coup de chance: un colpo di fortuna”, commedia dal sapore dolce-amaro che adopera, con ben poche variazioni, gli stilemi tipici a cui ha saputo abituarci.

La storia

Fanny è una giovane donna in carriera che trascorre una vita da sogno insieme al marito Jean, ricco uomo d’affari i cui reali incarichi lavorativi rimangono perlopiù sconosciuti. Un giorno come tanti Fanny ritrova per caso Alain, avvenente scrittore e suo vecchio compagno di liceo. L’incontro fortuito sfocerà ben presto in una relazione, che porrà Fanny di fronte a tutte le insicurezze della sua storia matrimoniale e risveglierà in Alain gli stessi sentimenti provati fin dai tempi della scuola. Ma l’atteggiamento possessivo e dominate di Jean gli farà sorgere dei sospetti sulla fedeltà della moglie, tanto da volersi affidare ad un investigatore privato per indagare sul suo conto. Ci troviamo di fronte a un titolo in cui si percepisce nella sua interezza l’impronta tipica del cineasta, sbandierata come proprio cavallo di battaglia.

Lo stile

La cura riposta nei dialoghi e l’incalzare dei colpi di scena mantengono lo stesso tratto inconfondibile di molti titoli precedenti, con risvolti - specie nella seconda metà - che non è facile dare per scontati. Lo stesso avviene nel comparto visivo, sempre volto al servizio dei personaggi ma anche del contesto in cui agiscono e dello scenario rappresentato. C’è però un eccessivo confort in questa esibizione di elementi che il regista concerta insieme. Per quanto ogni singolo ingranaggio cooperi verso un risultato convincente, manca forse quel guizzo, quella scintilla o più semplicemente quell’audacia che anche in opere più recenti è stato possibile cogliere, basti pensare allo straordinario “Midnight in Paris”. Perfino le scelte compiute per l’accompagnamento musicale si percepiscono come un sottofondo fin troppo retrò e generico. Assistiamo pertanto ad un prodotto di certo competente e per certi versi inappuntabile, ma che avrebbe goduto di ulteriore coraggio e varietà per poterlo distinguere - almeno il tanto che basta - dall’ennesimo titolo ben architettato che porta la firma del maestro.

