Che Cocciaretto! Pagula eliminata 

Londra. Nel tabellone femminile di Wimbledon, è Elisabetta Cocciaretto a firmare l’impresa di giornata: liquidando in due set (6-2 6-3) e meno di un'ora la statunitense Jessica Pegula, n. 3 del seeding, reduce dal titolo a Bad Homburg di domenica scorsa. La 24enne di Fermo, n. 116 Wta, cancella nel miglior modo possibile la delusione per la mancata partecipazione lo scorso anno per colpa di una polmonite. «Probabilmente è stato uno dei migliori match della mia carriera, ma non voglio che sia un punto di arrivo», le parole della marchigiana che ha anche ringarziato Sofia Goggia («mi ha dato preziosi consigli»). Domani Cocciaretto è attesa dalla statunitense Katie Volynets (98 Wta), che si è imposta sulla tedesca Tatjana Maria: 3-6 7-6(4) 6-1.

Al secondo turno anche la numero 2 azzurra, Lucia Bronzetti, che ha piegato la svizzera Jil Teichmann per 6-4, 7-5. La 26enne riminese (63 Wta) è in rotta di collisione con la numero 7 del mondo, la giovane russa Mirra Andreeva, che sfiderà domani.

