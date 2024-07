Che botte al Tour! Pogacar attacca, Vingegaard vince 

Una battaglia. Jonas Vingegaard è tornato al successo al Tour de France, 96 giorni dopo la terrificante caduta nei Paesi Baschi (e 4 mesi esatti dopo il trionfo alla Tirreno-Adriatico) e da ieri è favorito per la vittoria finale almeno quanto lo è il suo grandissimo rivale, Tadej Pogacar, battuto per una ruota sul traguardo di Le Lioran. L’undicesima tappa, partita da 211 km prima da Evaux-Les- Bains, ha visto i due giganti sfidarsi sulle brevi salite del Massiccio Centrale e alla fine guadagnare su tutti i rivali.

Dopo la consueta fuga di giornata, sempre tenuta sotto controllo dalla Uae, con Oier Lazkano, Richard Carapaz e Ben Healy tra gli animatori, la miccia si è accesa sul terzo dei cinque gp di giornata, il Puy Mary Pas de Peyrol, unico di 1ª categoria. La Uae ha lentamente sgretolato il gruppo e, quando sono rimasti in dieci, è partito Pogacar in “modalità Galibier”, cioè a poche centinaia di metri dallo scollinamento. Con Vingegard, ha reagito inizialmente Roglic, ma Pogi in discesa ha trasformato i 10” che aveva in cima in un vantaggio di 35”. Sul Col de Pretus, però, Vingegaard è andato al contrattacco, ha raggiunto Pogacar che l’ha battuto nella volata per l’abbuono. Al traguardo, con lo sloveno forse in preda a una crisi di fame, è stato il redivivo danese a imporsi. Bravo Evenepoel a cogliere la terza moneta e difendere così il secondo posto in classifica, quarto Roglic (caduto) e quinto un ottimo Giulio Ciccone, che ritorna nella top 10. Oggi la 12ª tappa, Aurillac-Villeneuve sur Lot di 203,6 km, continui saliscendi: arriverà una fuga o sarà volata generale? ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo : 1. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike) km 211 in 4.58’00” media 42,483 km/h, 2. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) st, 3. Remco Evenepoel (Bel, Soudal-Quick- Step) a 25, 4. Primoz Roglic (Slo) a 55”, 5. Giulio Ciccone (Ita) 1’47”, 6. Joao Almeida (Por) a 1’49”, 7. Adam Yates (Gbr) st, 8. Mikel Landa (Spa) st, 9. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’55”, 10. Felix Gall (Aut) a 2’38”; 15. Juan Ayuso (Spa) a 4’39”.

Classifica : 1. Pogacar, 2. Evenepoel a 1’06”, 3. Vingegaard a 1’14”, 4. Roglic a 2’45”, 5. Almeyda a 4’20”, 6. Rodriguez a 4’40”, 7. Landa a 5’38”, 8. A. Yates a 6’59”, 9. Ayuso a 7’09”, 10. Ciccone a 7’36”.

RIPRODUZIONE RISERVATA