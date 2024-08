Che bontà il maialetto allo spiedo a Villa San Pietro 

Torna a Villa San Pietro uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per i turisti in vacanza nella costa sud occidentale dell’Isola: sabato a partire dalle 20, in piazza San Pietro, la Pro loco riproporrà la Sagra del maialetto sardo allo spiedo, appuntamento giunto alla VII edizione. Nella notte in cui è possibile ammirare le stelle cadenti, Villa San Pietro è pronta ad aprire le porte ai turisti proponendo uno dei piatti principi della tradizione culinaria locale: il maialetto arrosto.

Allo spiedo anche quest’anno ci sarà Marco Corda, una garanzia quando si tratta di arrostire per centinaia di persone: la serata verrà allietata dai dj Stefano Casula e Francesca Piras. Il menù prevede come primo piatto malloreddus con sugo alla salsiccia, e per secondo la carne di maialetto con contorno di pomodori, pane, acqua o vino. Massimo Gianfriglia, presidente della Pro loco spiega come la sagra del maialetto sia diventata una tradizione per chi viene in vacanza: «Apparecchieremo per 600 persone, ci aspettiamo anche quest’anno una piazza San Pietro gremita, come avviene ogni estate saranno soprattutto i turisti a partecipare a questo appuntamento. Il prezzo per degustare il menù sarà di 15 euro: siamo sicuri che in tanti apprezzeranno la nostra proposta e sceglieranno di trascorrere in nostra compagnia la notte di San Lorenzo». (Ivan Murgana)

