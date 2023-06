Che blitz del Budoni in Umbria  

Ellera 0

Budoni 2

Ellera (4-3-1-2) : Battistelli, Marconi, Lavano (37’ st Luparini), Ubaldi, Ricci, Gaggiotti, Fondi (25’ st Conti), Mattei, Piccioli (25’ st Polidori), Peluso, Colombi (25’ st Fuscagni). In panchina Cosimetti, Zanchi, Trentini, Morlunghi, Mottola. Allenatore Martinelli.

Budoni (3-5-2) : Faustico, Lamacchia (12’ st Satta), Raimo, Dominguez, Farris, De Goicoechea, Rossi, Scioni, Meloni (40’ st Lancioni), Greco (32’ st Ortenzi), Santoro (44’ st Ortiz). In panchina Riccio, Caparros, Steri, Satta, Diaw, Assoumani. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Lupinski di Albano Laziale.

Reti : nel primo tempo 10’ Santoro; nel secondo tempo 50’ (r) Lancioni.

Note : ammoniti Gaggiotti, Piccioli, Lavano, De Goicoechea, Lancioni.

ELLERA . La Serie D è dietro l’angolo. Il Budoni si aggiudica il primo atto della finale playoff contro l’Ellera vincendo in terra umbra. Domenica prossima, ultimo atto di una lunga stagione, Farris e compagni avranno due risultati su tre dalla loro parte per centrare il salto di categoria.

Una gara di cuore e sofferenza, messa in discesa in avvio grazie al gol di Santoro (secondo negli spareggi nazionali) poi tanta bravura nel gestire il risultato e tentare di affondare il colpo del raddoppio, arrivato nel finale della ripresa grazie al rigore prima conquistato e poi trasformato da Lancioni, subentrato pochi minuti prima. Marcatura che, da un lato, ha spento le speranze degli umbri dell’Ellera di raggiungere il pareggio, dall’altro consente all’organico del presidente Sanna di disputare con più tranquillità la gara di ritorno.

Partono forte i padroni di casa, ma è il Budoni a essere concreto: al 10’ passa in vantaggio con una gran conclusione dalla lunga distanza di Santoro che inganna Battistelli. Dieci minuti dopo Piccioli ha sui piedi l’occasione per il pareggio ma la difesa si oppone. Al 29’ il Budoni va a centimetri dal raddoppio con Meloni che manca la conclusione su un servizio perfetto di Santoro. Nella ripresa i ragazzi di Cerbone continuano sulla falsa riga del primo tempo e, al 28’ Greco sciupa l’occasione davanti a Battistelli. Nel finale assalto dei padroni di casa ma, al 50’, Lancioni in contropiede viene atterrato in area di rigore. L’arbitro assegna la massima punizione e, dagli 11 metri, lo stesso Lancioni trasforma.

