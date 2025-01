Che bellezza la Biennale di Olzai 

A Olzai si respira la cultura, tra arte, letteratura e musica. La quarta edizione della Biennale dell'incisione italiana diretta dal fondatore Enrico Piras e curata da Chiara Manca (visitabile sino al 31 marzo) porta i suoi frutti e il paese li raccoglie con estrema gioia. Oltre alle numerose presenze registrate, che superano già i tremila visitatori, durante la presentazione del catalogo della Biennale il 14 dicembre al Teatro Mesina, si è tenuto un altro grande avvenimento. Infatti, un’opera dell’artista Carmelo Floris (Bono 22 luglio 1891- Olzai 22 agosto 1960) è stata donata alla comunità da parte degli eredi di Fausto Satta, figlio di Giacomo Satta (ritratto nel quadro) fratello del più celebre scrittore e giurista Salvatore Satta.

Punto di vista

Il tutto corredato dal concerto degli allievi del conservatorio Canepa di Sassari e davanti a un nutrito pubblico di appassionati, curiosi e artisti come Gabriella Locci, Giovanni Sanna, Claudia Cabras, Guido Navaretti, Salvatore Atzeni, Davide Manca, Nicolino Sirigu, Giovanni Dettori e Gianfranco Schialvino, presenti con le proprie opere anche alla Biennale d'incisione. È proprio quest'ultimo, Schialvino, a parlare dell’importanza della Biennale e di come questa sia riuscita a dare uno slancio nel mondo dell'arte isolano e non solo: «Un luogo al centro della Sardegna ricco di sorprese, in particolare per chi, come me, viene dalle montagne del Piemonte.Venire qui è assaporare la scuola di xilografia della Sardegna, un qualcosa cominciato all’inizio del Novecento».

Memoria

Una memoria solida, anche attraverso Carmelo Floris, ricordato dalla sindaca Maria Maddalena Agus: «Quando mi è capitato di sfogliare il catalogo dedicato a Floris (che operò a Olzai lasciando un’enorme eredità) mi colpì il ritratto di don Giacomo Satta. Non sapevo fosse il fratello di Salvatore Satta. Decisi di informarmi sull’opera. Si tratta di un quadro partito da Nuoro, poi giunto a Cagliari dove rimase per tanto tempo. Dopo tanti anni, quasi miracolosamente, torna a Nuoro per poi arrivare ora a Olzai. Un miracolo reso possibile grazie a tre grandi donne: Eugenia, Maria Teresa e Angela Satta figlie del compianto professore Fausto e nipoti di Giacomo Satta». Dai toni caldi e di importanti dimensioni, l'opera di Carmelo Floris raffigura un Giacomo Satta orgoglioso. Sullo sfondo un paesaggio di campagna, quasi un timbro per Floris. La Biennale d'incisione e Carmelo Floris continuano a intrecciarsi tra coincidenze e, come l'ha definito la prima cittadina «miracoli>» lasciando un segno per la comunità e l'arte isolana. Floris, uno dei maestri del Novecento sardo, continua a essere ricordato e valorizzato con affetto, ricambiato anche dall'alto numero di visitatori sia alla casa museo sia alla Biennale. Un fenomeno che continua a portare avanti la sua "scuola", tra giovani talenti e maestri ormai affermati.

Opere

La Biennale raccoglie oggi 72 opere di Salvatore Atzeni, Gino Bacchiddu, André Beuchat, Claudia Cabras, Malgorzata Chomicz, Elisa Cornacchia, Alessandra Cossu, Giampaolo Dal Pra, Fausto De Marinis, Angelo De Santis, Giovanni Dettori, Fernando Di Stefano, Renzo Galardini, Renato Galbusera, Vincenzo Gatti, Gabriella Locci, Davide Manca, Leonardo Marenghi, Marcela Alcira Miranda, Guido Navaretti, Claudio Olivotto, Maria Antonietta Onida, Maristella Pau, Paolo Petró, Vincenzo Piazza, Giovanni Sanna, Daniela Savini, Gianfranco Schialvino, Nicolino Sirigu, Roberto Stelluti, Laura Stor, Pierangelo Tieri, Giovanni Timpani, Marco Useli, Gianni Verna, Man Zhuang.

