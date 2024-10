Che bellezza il Bastione affollato per Gazzè 

Il bastione Saint Remy di Cagliari si illumina nella seconda nottata di Marina Cafè Noir grazie a uno straordinario Max Gazzè che, venerdì sera, non ha faticato a far cantare la strepitosa terrazza gremita di pubblica e che riguadagna il suo ruolo di piazza viva della città.

Lo fa eseguendo tutti i suoi più grandi successi, da “Il timido ubriaco” a “Il solito sesso” fino a “Sotto casa”; c’è spazio anche per un altro brano che fa parte della storia del cantautore romano “La favola di Adamo ed Eva”, contenuta nell’album omonimo uscito nel 1999. Gazzè, che indossa un tutore alla mano, dopo pochi brani se lo toglie. «Mi hanno detto di non farlo e io lo faccio». Applausi. Cagliari lo ama, e lo sa.

Tra il pubblico, c’è chi legge i testi sullo smartphone per assicurarsi di poter cantare tutte le canzoni, c’è chi va a memoria. E alla fine tutti in coro intonano: “se non fai l’ultima noi non ce ne andiamo”. Tanti i commenti raccolti a caldo in questa lunga notte in cui Cagliari torna a vivere: «Conosco Gazzè da molti anni», commenta Stefania Randaccio. Aggiunge Simone Pani: «Che gran bel Festival!». Se la gode Michele Angius: «Mi sto divertendo tantissimo!».Lartista è accompagnato durante la serata dal talento dei padroni di casa, i cagliaritani Ilaria Porceddu alle tastiere ed Emanuele Contis al sassofono, più Max Dedo alla chitarra acustica e al trombone e Ramon alle percussioni. Un gruppo ben assortito che, nonostante non avesse mai provato molto insieme, come ha ammesso lo stesso Gazzè, ha trovato un’alchimia speciale di suoni e ritmi.

