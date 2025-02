Che bella Italia in Turchia 

Turchia 67

Italia 80

Turchia : L arkin 4 (2/2, 0/4), Hazer 13 (3/6, 2/3), Osman 16 (2/4, 1/6), Bitim 13 (2/2, 3/6), Kabaca 3 (0/1, 1/2), Haltali 4 (2/2), Mutaf 3 (0/1, 1/2), Korkmaz 2 (1/1, 0/3), Osmani 3 (1/2, 0/1), Yilmaz 2 (0/1, 0/1), Sipahi 2 (1/2), Yasar 2 (1/2). All. Ataman.

Italia : Sarr 2 (1/2), Spagnolo 14 (5/9), Procida 12 (3/3, 1/6), Basile ne, Bortolani 16 (4/8, 1/5), Caruso 4 (2/3), Diouf 8 (3/7), Rossato 1 (0/1 da tre), Severini (0/2 da tre), Akele 11 (4/5, 1/1), Pajola 12 (0/1, 3/5). All. Pozzecco.

Tiri : da due Turchia 15/26, Italia 22/38; da tre Turchia 8/32, Italia 6/20; liberi Turchia 13/16, Italia 18/27.

Parziali : 12-17, 19-31, 19-12, 17-20.

Arbitri : Ademir Zurapovic (Bosnia Erzegovina), Andris Aunkrogers (Lettonia), Blaz Zupancic (Slovenia)

Spettatori : 10 mila (sold out).

Bellissima Italia del basket a Istanbul. I ragazzi di coach Pozzecco battono la Turchia mettendo in mostra alcuni tra i migliori prospetti del basket azzurro. Un successo esterno pesante che consegna all'Italia il primato matematico nel girone. A Reggio Calabria domenica alle 20.30 (DAZN e Sky Sport Uno) la partita con l'Ungheria. «I ragazzi hanno disputato una partita pazzesca giocando l'uno per l'altro contro una squadra fortissima in un ambiente non facile. La scelta di costruire un roster così giovane era complessa ma nasceva da una mia forte convinzione che questi ragazzi meritano considerazione e supporto. Tutti loro hanno meritato di vivere questa serata. Hanno vissuto la responsabilità del momento e sanno che tutti noi crediamo in loro. Sono orgoglioso di questa squadra, che posso definire una famiglia», ha sottolineato coach Pozzecco.

Gli azzurri, sotto gli occhi di Nik Melli e privi di Saliou Niang fermato in mattinata da un leggero stato influenzale, dominano il primo tempo, resistono all'assalto dei padroni di casa e negli ultimi 10 minuti stendono i turchi. Miglior marcatore Giordano Bortolani con 16 punti. In doppia cifra anche Matteo Spagnolo (14), Gabriele Procida e Ale Pajola (12 con il capitano al suo career high) e Nicola Akele (11), 10 rimbalzi e 8 punti per Momo Diouf. Nell'altro match del girone B, l'Ungheria vince 87-78 e ribalta la differenza canestri contro l'Islanda. I magiari arriveranno a Reggio Calabria con ancora vivo il sogno di qualificarsi. Dovranno battere l'Italia e sperare che l'Islanda non batta la Turchia.

RIPRODUZIONE RISERVATA