Che Atalanta! Piovono sei gol sul Verona 

Atalanta 6

Hellas verona 1

Atalanta (3-4-3) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (32' st Palestra); Zappacosta (11' st Bellanova), De Roon, Ederson (11' st Pasalic), Ruggeri; De Ketelaere, Retegui (17' st Zaniolo), Lookman (11' st Samardzic). In panchina Rui Patricio, Rossi; Toloi, Godfrey, Comi, Cuadrado, Sulemana, Steffanoni. All. Gasperini.

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Cop- pola (1' st Lazovic), Magnani, Ghilardi; Tchatchoua, Belahy- ane, Serdar (22' st Suslov), Bradaric (1' st Daniliuc); Kastanos (1' st Dani Silva), Livramento (34' st Alidou); Sarr. In panchina Perilli, Magro; Okou, Faraoni, Sishuba, Cisse, Lambourde, Tengstedt, Mosquera, Ajayi. All. Zanetti.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 6' De Roon, 9' Retegui, 14' De Ketelaere, 29' e 34' Lookman, 42' Sarr; nel st 13' Retegui.

Bergamo. La partita è durata un quarto d’ora: al 14’ l’Atalanta ha messo dentro il 3-0 e per il Verona, reduce della 0-3 casalingo con il Monza, improvvisamente si è fatto buio. E non era finita: dopo il gol in apertura di De Roon, i gol dei soliti noti: piattone di Retegui (2-0), poi una perla di De Ketalaere dal limite. Mancava solo Lookman e, tra il 29’ e il 34’ il nigeriano ne ha infilato due. Sul 5-0, Sarr si è iscritto al festival dei gol d’autore con un siluro all’incrocio che non ha dato scampo a Carnesecchi per il classico gol della bandiera e, nel secondo tempo, Retegui ha rimpinguato il bottino di inizio stagione (9 reti, capocannoniere) per la doppietta personale e il 6-1 finale.

