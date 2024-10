Che affetto per i 70 anni (rossoblù) di Piras 

Non ci si deve certo stupire che uno come lui, che faceva impazzire il Sant’Elia strapieno, abbia riempito ieri di gente e di affetto l’aula consiliare del municipio della propria città. Non solo Selargius, ma anche Cagliari e tutta la Sardegna rossoblù devono moltissimo a Gigi Piras che ieri, nel giorno del 70° compleanno, ha presentato la biografia scritta con Piero Marongiu: “Una vita in rossoblù” (edito da La Zattera).

Gigi è apparso emozionato per la presenza di tanti ex compagni, anche del Don Orione (con l’allenatore Pinuccio Ortu) in cui è cresciuto: «Con loro ho giocato tante partite, non mi aspettavo Casagrande, che mi ha sorpreso, e Selvaggi che è venuto con tutta la famiglia. E poi «Tomasini, Copparoni, Quagliozzi, Roccotelli che è il più simpatico di tutti, Gattelli che ha fatto due gol alla Sampdoria che ci hanno portato in A», ha proseguito, ringraziando «Muzzi e il Cagliari Calcio per l’affetto e tutti i concittadini e gli amici che sono venuti qui, ma soprattutto i miei fratelli», ha concluso con la voce strozzata dalla commozione.

Poi Gigi ha ricordato l’incontro con Andrea Arrica e il primo contratto firmato («per sei milioni, ma io ne avrei accettato anche tre e mezzo...») poco prima di salire sul pullman per andare in ritiro a Fiuggi. Quel giorno è cominciata ufficialmente la vita in rossoblù di Gigi Piras da Selargius, forse l’attaccante più amato dopo Riva. Una vita che era già un romanzo anche prima che Piero Marongiu la mettesse nero su bianco.

