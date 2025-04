Ché Adams e Dembele fanno felice il Torino 

Torino 2

Udinese 0

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic, Pedersen (19’ st Walukiewicz), Maripan, Masina (31’st Dembele), Biraghi, Ricci (19’ st Karamoh), Linetty, Gineitis, Casadei (43’ st Tameze), Elmas (31’ st Perciun), Adams. Allenatore Vanoli.

Udinese (4-4-1-1) : Okoye, Ehizibue (18’ st Modesto), Bijol, Solet, Kamara, Atta, Lovric (26’ st Pafundi), Karlstrom, Ekkelenkamp (38’ st Pizaro), Payero (38’ st Sanchez), Bravo (18’ st Davis). Allenatore Runjaic.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : pt 39’ Adams, st 40’ Dembele.

Note : ammoniti Maripan, Gineitis, Karlstrom, Bijol.

Torino. Lo spareggio per il decimo posto va al Toro, che batte l’Udinese e vince anche la Coppa Pizzul, istituita dalla scomparsa del giornalista e assegnata in tutti i confronti tra piemontesi e friulani. Vanoli esulta dopo oltre un mese, per Runjaic è il quinto ko di fila.

I friulani partono meglio: la prima occasione capita a Ekkelenkamp che non trova la deviazione vincente. Per il Toro tre corner consecutivi e un colpo di testa di Maripan. Al 36’ l’arbitro Collu annulla per fuorigioco il gol di Atta. Dopo 3’ ecco l’1-0: Lovric sbaglia in impostazione, Okoye respinge su Ricci, il pallone balla nell’area piccola e Adams segna. Nella ripresa Atta va vicino al pari ma a fine gara arriva il raddoppio di Dembele, prodotto del vivaio granata.

