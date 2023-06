ChatGpt alla prova a “Caffè Corretto” 

Un legale per tutti gli animali: è Salvatore Cappai, avvocato “influencer” da 350 mila follower che racconta sul web i diritti di cani, gatti e non solo. A “Caffè Corretto”, on air su Radiolina dalle 8.30 alle 10, dialoga con Luca Neri del suo mondo social e dell’estate, stagione tristemente nota per gli abbandoni. Nella seconda parte della puntata il protagonista è ChatGpt, l’intelligenza artificiale a portata di smartphone: messa alla prova con Enzo Asuni, l’app risponde in diretta alle domande “smascherando” quanto e in che modo possa aiutare l’uomo.