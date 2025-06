Charter nautici, un’estate da record 

Arrivano dal Brasile, dall’Amazzonia, dall’America e dalla Cina per vivere le meraviglie del Golfo degli Angeli. Sempre più turisti stanno scoprendo il mondo del charter e dei noleggi nautici. Su barche a vela, gommoni o catamarani, poco importa. È solo una questione di gusti che incrementano i bilanci delle società nautiche e delle aziende che ruotano attorno a esse, con aumenti di oltre il 15 per cento all’anno. I numeri sono importanti, così come sono importanti gli investimenti per gli acquisti delle imbarcazioni che consentono di offrire servizi da aprile a ottobre.

A vele spiegate

Alessandro Picciau è l’amministratore delegato della “Cagliari Sailing Charter” e gestisce circa 20 imbarcazioni a vela. «Il mercato non riguarda solo il noleggio delle barche ma anche l’indotto, dal transfert per l’aeroporto, all’albergo, alla cambusa». Gli affari vanno a gonfie vele? «Ogni anno registriamo una crescita del 10/15 per cento. Ma voglio precisare che questo lavoro è molto complesso e professionale, la programmazione inizia un anno prima per una stagione che va da aprile a ottobre». Chi sono i vostri clienti? «Per i noleggi settimanali arrivano da tutte le parti del mondo, Usa, Brasile ma anche Nord Europa e, nonostante guerre ed embarghi, dai paesi dell’Est: l’80 per cento dei clienti è estero, il 20 è italiano. Molti, venuti in città per vistare musei o altro, un giorno lo dedicano alle escursioni in barca. Stesso discorso per i croceristi». Noleggiare un’imbarcazione è alla portata solo dei più ricchi? «No, sfatiamo questa leggenda. Il charter corrisponde al costo di un albergo da 3-4 stelle». Quali sono i tour più gettonati? «Le escursioni giornaliere con gommoni, barche a vela e catamarani sono cresciute del 50 per cento annuo».

Low cost

Stefano Piseddu gestisce con il fratello Riccardo, nel molo Dogana, “Pigramare” «una società specializzata nella locazione che quest’anno festeggia le nozze d’argento». In pratica mettono a disposizione le barche ma non l’equipaggio. I numeri sono in crescita? «Sì, soprattutto durante il periodo in cui aumentano i voli low cost e sbarcano i croceristi che però si lamentano del fatto che nel porto di via Roma manchino i servizi essenziali, più di tutti i bagni pubblici: la torre del molo Dogana è stata trasformata in vespasiano. Inoltre, un po’ di ombra in più, con zone verdi, sarebbe molto gradita». Qual è il tour più gettonato? «Senza dubbio le gite nel Golfo degli Angeli».

In gommone

Matteo Sessini, ha 30 anni e da quando ne aveva 25 è il proprietario del “Blue Rent Boat” a Su Siccu. Un’attività imprenditoriale in crescita. «Il mercato sta andando bene, nel mio piccolo registro bilanci in aumento anche del 50 per cento. Ho iniziato con un piccolo gommone, ora ne ho cinque». Un lavoro gratificante ma faticoso. «I turisti sono estasiati dal nostro mare, che poi è anche il mio ufficio».

Spazi adeguati

Massimo Deiana è il presidente dell’Autorità portuale. Il 17 luglio, salvo deroghe di 45 giorni, scadrà il suo mandato. «Negli ultimi 10 anni il settore dei charter e dei noleggi di barche ha conquistato importanti fette di mercato che prima erano concentrate nel Nordest della Sardegna. In funzione di questa crescita, abbiamo dedicato loro spazi adeguati, separandoli dal traffico diportistico».

RIPRODUZIONE RISERVATA