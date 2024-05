Charles Puigdemont vuole la presidenza 

Madrid. «Mi vedo presidente, sì. Altrimenti non mi presenterei all’investitura, non farei teatro». Nonostante le elezioni di domenica in Catalogna abbiano dato una vittoria chiara in voti e seggi ai socialisti del Psc, il leader indipendentista di Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, non rinuncia alla presidenza. E sfida il premier Pedro Sanchez. Dal sud della Francia Puigdemont ha annunciato la sua candidatura alla guida di un governo di minoranza dei partiti separatisti - con Junts, Esquerra republicana e l’anticapitalista Cup - che pure hanno perduto dopo 13 anni l’egemonia nella Camera catalana. Una debacle per gli indipendentisti di Esquerra Republicana (Erc), scivolati con 20 seggi dietro Junts, seconda forza con 35, tanto da spingere il presidente uscente Pere Aragones ad «abbandonare la prima linea politica». Aragones ha confermato che Erc si smarca e starà all’opposizione. «Non faciliteremo un’investitura del Partito socialista, né parteciperemo a operazioni con un’intesa fra Junts e Psc», ha chiarito l’esponente di Esquerra in risposta a Puigdemont. Che minaccia di rimettere in discussione il suo appoggio all’esecutivo Sanchez.

