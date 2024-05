Chareyre detta legge anche a tramatza 

Come un mese fa a Valencia, a Tramatza è risuonata “La Marsigliese” per Thomas Chareyre, pilota Honda che sul circuito oristanese si è aggiudicato anche il 2º round del Campionato del Mondo Supermoto S1Gp e ha tenuto stretta la tabella rossa.

Nella Superfinal, il transalpino ha avuto la meglio sul tedesco campione del mondo Marc Reiner Schmidt (L30 Racing), facendo la differenza nella Joker Lane (il tratto di 400 metri offroad, a cui si sommano i 1200 asfaltati). Schmidt, conquistata la testa della corsa subito dopo il via, aveva retto per 14 giri agli assalti del francese, che ha scelto di imboccare la Joker Lane a 2 giri dal termine e ha poi spinto al massimo nel finale. Il tedesco, invece, l’ha affrontata nell’ultima tornata, ma Chareyre ormai era imprendibile. Terzo l’italiano Elia Sammartin (Gazza Racing), settimo assoluto e vincitore della Rookie, come a Valencia, lo spagnolo di Ktm, Julian Avila Cortes.

Schmidt aveva vinto la Fast Race e la Gara1 del sabato, Chareyre la Superpole davanti a Sammartin.