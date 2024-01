Chappino salva l’arborea 

Arborea 2

Monastir 2

Arborea (4-4-2) : Ullasci, Mascia, A. Grinbaum, Cicu, I. Grinbaum, C. Angioni (5’ st P. Atzeni), Erbì, Fadda, Chappino (33’ st Mattea), Sperandio, M. Atzeni. In panchina Orrù, Vargiu, Iervolino, Dessì, Casu, Obinu, Pintus. Allenatore Battolu.

Monastir (4-2-3-1): J. Angioni, Pinna, Porcu, Saias, Bellu, Piras (22’ st Arangino), Frau, Masia (22’ st Poddesu), D’Agostino, Caboni (9’ st Paulis), Riep. In panchina Firinu, Arzu, Murgia, Deias, Pulcrano. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 25’ pt D’Agostino, 37’ pt Masia, 14’ st e 25’ st Chappino.

Note : ammoniti Cicu, Chappino, Saias, Frau e Riep. Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori 200.

Arborea. Un punto per parte tra Arborea e Monastir dopo il 2-2 del “Gino Neri”. Ospiti, per l’occasione senza il bomber Ragatzu (out per infortunio), che cercano di indirizzare a proprio favore la gara nel primo tempo, chiuso sullo 0-2. I padroni di casa, però, rimontano nella ripresa, grazie alla doppietta di Chappino.

La partita

Botta e risposta in avvio. Al 4’ gli ospiti con Caboni, che impegna Ullasci, e Frau. Al 12’ risponde Chappino, impreciso. Il vantaggio arriva al 25’, sempre con D’Agostino che sfrutta al meglio una palla filtrante di Masia e supera di sinistro il portiere avversario. Al 37’ il raddoppio: ancora Masia, da sinistra, lungo la linea di fondo, infila in rete con una conclusione “velenosa”.

La rimonta

Nella ripresa la reazione dell’Arborea. Prima è Erbì a provarci al 12’, poi Chappino, al 14’, accorcia le distanze, superando Angioni all’altezza del dischetto del rigore. Al 24’ Marco Atzeni va vicino al pareggio, ma non riesce a dare forza alla conclusione. Rete che arriva al 25’, ancora con Chappino che, da vero rapace d’area, si avventa sulla palla e calcia di potenza alle spalle del portiere del Monastir.

