Change management, i casi di successo 

Si parlerà del ruolo del Change Management nella gestione dei progetti e nelle aziende, attraverso l’analisi di casi studio di successo e le testimonianze dirette di esperti del settore nell’incontro il programma il prossimo 5 marzo (e non più il 26 febbraio) a Sa Manifattura.

Nel corso dell’evento, gratuito e aperto a tutti, i partecipanti potranno scoprire strategie efficaci per gestire il cambiamento in contesti aziendali complessi e trasformarlo in un'opportunità di crescita e innovazione.

Ci saranno relatori di alto profilo, tra cui imprenditori e manager esperti, che condivideranno esperienze pratiche su trasformazione organizzativa, miglioramento dei processi e gestione del cambiamento. Inoltre, sarà un’importante occasione di networking per professionisti, aziende e studenti interessati al project management.

Il Project Management è una disciplina fondamentale per il successo delle organizzazioni, poiché permette di pianificare, gestire e completare progetti in modo efficace ed efficiente, rispettando tempi, costi e obiettivi prefissati. In un mercato sempre più competitivo, il project management aiuta le aziende a innovare, ottimizzare le risorse e migliorare i processi interni, garantendo una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti.

L’evento è organizzato dal Pmi central Italy - Branch Sardegna, sezione locale del Project management institute, la più grande associazione a livello mondiale nel campo del project management, che conta oltre 700.000 membri in tutto il mondo e rappresenta il punto di riferimento per chi si occupa di gestione progetti, fornendo certificazioni, standard e metodologie riconosciute a livello globale.

