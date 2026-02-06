Chance per la Sarlux Domani tocca al Cus 

Un solo anticipo nella settima di ritorno della serie A3 di volley. Si gioca stasera a Sarroch (Palazzetto Via Giotto, ore 16) dove la Sarlux ospita il Trebaseleghe ultimo in classifica. Difficile ipotizzare che chi ha messo in apprensione Reggio Emilia, portando a dasa un punto, si faccia sgambettare dal fanalino di coda. Ma è, appunto, una di quelle partite da affrontare con la massima concentrazione.

Il Cus Cagliari, bello e irresistibile in casa, ultima vittima il Mantova, ma perdente in trasferta, è atteso da una domenica complicata. Domani si trasferisce a Belluno dove la attende la seconda in classifica, già battuta all’andata. La squadra di Simeon è comunque in zona playoff, che manterrà in ogni caso per il concomitante turno di riposo del San Donà.

Serie B

Riprende, dopo la sosta per la Coppa Italia, con la prima di ritorno. In B1 femminile la Capo d’Orso Palau conclude il trittico di fuoco ospitando il Mondovì (Pala Andreotti ore 20). La Pan Alfieri gioca a Volpiano contro l’ultima in classifica, con la nuova centrale, Sherylin Bashorun, 32 anni. Squadre sarde in trasferta in B2, Priverno-Phi Volley la Maddalena, Volley Friends Roma-La Smeralda Ossi e Frascati-Quadrifoglio Porto Torres.

In B maschile qualche insidia per la Vega Dolianova, oggi a Roma con la Lazio.

