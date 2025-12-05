VaiOnline
Mondiali 2026.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Chance Italia, girone “morbido” (se si qualifica) 

Canada, Svizzera e Qatar i rivali Messico-Sudafrica prima partita 

New York. Il primo passo verso il mondiale 2026 è compiuto. Con il sorteggio in pompa magna a Washington, sotto lo sguardo attento del presidente Usa Donald Trump - che ha ricevuto il nuovo premio per la pace della FIFA - sono stati definiti i 12 gironi. L'Italia, chiamata prima a vincere i playoff il prossimo mese di marzo, se si qualificherà sarà inserita nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera, un girone tutto sommato alla portata, semprechè gli azzurri centrino l'obiettivo playoff.

Evento stellare

Il primo mondiale di calcio a 48 squadre, anche il primo a giocarsi in tre nazioni (Stati Uniti, Canada e Messico), in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 prende forma nel grande show voluto dal n.1 della Fifa, Gianni Infantino al Kennedy Center di Washington. «Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia», ha sottolineato Infantino nel suo discorso prima del sorteggio vero e proprio, «104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato», ha aggiunto il presidenet del calcio mondiale. «Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall'umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l'unico campione del mondo. Sarà un'estate bellissima». Speriamo di esserci anche noi.

Le incognite

Oltre alle 42 nazionali qualificate, sono state estratte le caselle delle sei ancora in corsa nei playoff, come, appunto, l'Italia. Dall'urna di Washington la composizione dei gironi che sono più o meno equilibrati: i campioni del mondo in carica dell'Argentina sono stati inseriti nel Gruppo J con Austria, Algeria, Giordania mentre il Brasile di Carlo Ancelotti è stato sorteggiato nel Gruppo con Marocco, Scozia e Haiti.

I bomber

Tra le sfide più affascinanti in programma già nella prima fase del torneo c'è senza dubbio quella tra Haaland e Mbappé, visto che Francia e Norvegia sono state inserite nel gruppo I mentre la Spagna di Lamine Yamal, campione d'Europa nel 2024, giocherà contro Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde nel gruppo H. L'Inghilterra di Harry Kane affronterà la Croazia nel girone L, oltre che Panama e Ghana.

Attesa per il calendario

Il calendario delle gare verrà svelato dalla FIFA nella giornata di oggi (ore 12 locali, le 18 italiane) ma si sa già che il primo match sarà Messico-Sudafrica all’Azteca. Le prime due classificate dei 12 gruppi e le 8 migliori terze si qualificheranno ai sedicesimi di finale, al via il 28 giugno. Poi la fase a eliminazione diretta proseguirà con ottavi, quarti di finale e semifinali, fino alla finalissima in programma domenica 19 luglio nella maestosa cornice del New York New Jersey Stadium.

