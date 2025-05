Championship Challenge, Curridori è quarta 

Un quarto posto che vale tanto e che va oltre le aspettative della vigilia. Elisabetta Curridori è rimasta ai piedi del podio per 1’19” a Samorin (Slovacchia) nel triathlon medio che, per il circuito Challenge, è considerato un mondiale (The Championship). Dopo 1,9 km di nuoto, 89 in bicicletta (no draft) e 22 di corsa, a vincere è stata la belga Hanne De Vet in 3.48’56”, davanti alla biritannica Daisy Davies e alla danese Anastacia Nielsen. La villacidrese ha chiuso in 3.55’05”, al 4° posto sulle 257 donne al via (46ª sui 687 partecipanti totali). «Sono contentissima», dice, «speravano in una top 10 e il quarto posto va decisamente oltre le mie aspettative». La triatleta Élite di Villacidro, da due anni di stanza a Banyolet (Catalogna) e allenata da Joel Filliol, si concederà ora qualche giorno di vacanza prima di prepararsi per i prossimi obiettivi.

Curridori non era l’unica sarda in gara a Samorin. Luisa Giua Marassi (Cus Cagliari) ha completato la prova in 6.17’49”, 17ª della categoria 55-59. ( c.a.m. )

