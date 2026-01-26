VaiOnline
Champions, tutto in una notte 

Domani le big d’Europa vanno in campo: rischia il Napoli   

Arsenal e Bayern già qualificate, Real Madrid e Liverpool a buon punto, Tottenham sicuro solo con una vittoria. L'ultimo turno del girone unico di Champions, che si conclude con 18 partite in contemporanea domani sera, promette scintille con poche certezze e tanti dubbi sia per promuovere le prime otto agli ottavi direttamente, sia per tenerne a galla altre 16 per gli spareggi. Le combinazioni possibili sono infinite: al momento Atalanta a 13 punti, Inter e Juve a 12 hanno la possibilità di qualificarsi direttamente ma sono sicure dei playoff. Il Napoli, a 8 punti, al momento è fuori e per restare in Champions deve battere il Chelsea nel clou dell'ultimo turno. La situazione più caotica è quella delle otto squadre a 13 punti: in ordine di differenza reti Psg, Newcastle e Chelsea (attualmente agli ottavi), Barcellona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid e Atalanta. Quasi una lotteria quella che coinvolge tante squadre appese al filo della qualificazione. Due squadre blasonate come l'Ajax e il Benfica dovrebbero vincere con Olympiacos e Real Madrid per sperare. Una delle gare più delicate è quella che vedrà in campo i campioni uscenti del Psg contro il Newcastle di Tonali: chi perde dovrà accontentarsi degli spareggi. Il Barcellona di Yamal riceverà il Copenaghen che ha ritardato la marcia del Napoli, il Manchester City di Guardiola ospiterà il Galatasaray di Osimhen.

Le italiane

Quella messa meglio sembra l'Atalanta che gioca fuori con un'avversaria non irresistibile come l'Union S.Gilloise. Più complicato il compito in trasferta della Juventus col Monaco e quello dell'Inter contro il Dortmund. L'unica che gioca in casa è quella messa peggio, il Napoli di Conte, che con mezza squadra in infermeria riceve al Maradona una delle grandi d'Europa, il Chelsea. Ci vorrà una grande impresa per agguantare i playoff specie dopo la pesante sconfitta subita in campionato contro la Juventus.

In Europa League le uniche già agli ottavi sono Aston Villa e Lione mentre il Friburgo ha bisogno di almeno un punto in casa del Lilla. La Roma, dopo il successo della scorsa settimana con lo Stoccarda, è sesta a 16 punti: si qualificherà direttamente con una vittoria esterna col Panathinaikos, ma anche un pari potrebbe bastare. Molto complicato il passaggio agli ottavi del Bologna, che stenta da un po' anche in campionato, ma i 3 punti col Maccabi Tel Aviv ultimo sembrano probabili e serviranno almeno a blindare i playoff: si gioca a Backa Topola, in Serbia. Contano di evitare gli spareggi, oltra a Midtjylland e Braga, anche Betis e Porto, impegnate in casa con Feyenoord e Rangers.

