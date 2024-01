Champions, oggi Quattro Mori-Tarnobrzeg 

Il sorteggio non è stato benevolo con il Quattro Mori. La sorte, per i quarti di finale della Champions League femminile ha deciso che la squadra da affrontare è la più forte d’Europa, l’Enea Sarkiapol Tarnobrzeg, formazione polacca detentrice del trofeo, vinto tre volte nelle ultime quattro edizioni. Al di là dello spessore tecnico e del divario tra le due squadre, al Palatennistavolo l’evento è vissuto come una festa. Stasera alle 18,30 inizia il match di andata. Domani il viaggio verso la Polonia via Cracovia, il trasferimento a Tarnobrzeg, venerdì ancora di fronte per la partita di ritorno.

Con i tifosi

È il momento più importante per le ragazze di Stefano Curcio, Tania Plaian, Arianna Barani, Elizabet Abraamian e Wu Xixin. Per loro non c’è risultato che tenga, è evidente la gioia e la soddisfazione di essere nei quarti della Champions League. La squadra polacca è giunta ieri a Cagliari. Con il coach Zbigniew Necek tre atlete. Non c’è la numero 9 del mondo Ying Han infortunata, ma l’assenza non sposta gli equilibri. La monegasca Yang Xiaoxin, 36 anni, 14 nelle classifiche mondiali, la rumena Elizabeta Samara, 34 anni, numero 31 del mondo, Fu Yu, portoghese, 45 anni, 56 del mondo, assicurano oltre l’esperienza, massima solidità e forza. Fu Yu è stata protagonista con la nazionale portoghese nel 2022 a Norbello nelle qualificazioni europee contro la nazionale italiana. A tifare la regina d’Europa, dalla Polonia è giunto lunedì a Cagliari un gruppo di supporters.

RIPRODUZIONE RISERVATA