Tennistavolo.
12 dicembre 2025 alle 00:32

Champions League Oggi il Quattro Mori debutta in Francia 

È il momento del Quattro Mori Cagliari, che inizia oggi la quarta avventura nella Champions League femminile. La formazione cagliaritana debutta in Francia, partendo direttamente nel secondo turno, all’Arènes de Metz contro le vicecampionesse d’Europa e seconde teste di serie. Come il TT Metz, anche la squadra sarda, posizionata al settimo posto del ranking europeo, ha saltato il primo turno.

Il girone B, formato da tre squadre, prevede il passaggio ai quarti di finale delle prime due classificate dopo le partite di andata e ritorno.

Con il coach Stefano Curcio sono disponibili Elizabeth Abraamian – si prepara al debutto stagionale l’atleta russa – Tania Plaian, Ma Hengyu e Miriam Carnovale. Non ci sarà la ex Pauline Chasselin, indisponibile per le competizioni europee.

Le avversarie

Le francesi del TT Metz ha perso due finali della Champions League, nel 2023 con le polacche del Tarnobrzeg e nello scorso mese di maggio con il TT Berlin. Per questa stagione ha fatto le cose in grande.

Il trio che affronterà il Quattro Mori sarà scelto tra la francese Charlotte Lutz, numero 62 del mondo, la diciassettenne egiziana Hana Goda (23), la rumena Adina Diaconu (89), la lussemburghese Sarah De Nutte (109), la russa Mariia Tailakova e la capitana Charlene Lestienne.

C’è un precedente tra le due squadre, nel 2023, un confronto che si era tenuto sempre al secondo turno, quando il TT Metz vinse i due incontri. Le francesi hanno giocato la prima partita del girone e battuto 3-1 il Politechnika Rzeszow (Polonia).

Prima della Champions

Nei giorni scorsi il Quattro Mori ha scaldato i motori, preparandosi alla prestigiosa sfida europea di vertice affrontando un turno di campionato. Martedì ha anticipato l’ultima giornata di andata e ha fornito una buona prestazione, superando 3-2 il Sud Tirol con due punti di Ma Hengyu e uno di Carnovale. Un successo che vale il provvisorio terzo posto in classifica.

Lunedì, invece, Tania Plaian aveva vinto il Trofeo Città di Norbello battendo in finale Miriam Carnovale.

