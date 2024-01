Champions, il Quattro Mori si regala una vittoria clamorosa 

Non ha abbassato la testa il Quattro Mori davanti alle polacche del Tarnobrzeg, nei quarti di finale della Champions League di tennistavolo femminile. Le ragazze del coach Stefano Curcio hanno clamorosamente battuto 3-2 al Palatennistavolo la detentrice del titolo e numero uno del ranking europeo. L’andata dei quarti di finale è stata una serata da incorniciare sin dal primo match, con Abraamian, che ha battuto in tre set Fu Yu (45 del mondo). Tarnobrzeg rimonta con le vittorie in tre set di Yang Xiaoxin (9 nel mondo) su Plaian, e di Samara (31) su Barani. Inizia la rimonta, ancora Abraamian supera con il batticuore al quinto set (6-5) Yang Xiaoxin. È tutto nelle mani di Tania Plaian che batte in quattro set Fu Yu. In casa Quattro Mori è festa grande, ma non è finita. Domani si replica in Polonia: a questo punto tutto può succedere.

