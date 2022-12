Champions amara per la Dinamo  

Dinamo Sassari 72

Digione 85

Banco di Sardegna Sassari : Jones 19 (5/8, 2/8, 3 r.), Robinson 9 (2/2, 1/3, 4 r.), Dowe 4 (1/1, 0/1, 2 r.), Kruslin 11 (0/2, 3/5, 2 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier (0/2, 0/2), Chessa ne, Stephens 11 (5/6, 8 r.), Bendzius 12 (4/7, 1/3, 6 r.), Gentile 2 (1/2, 1 r.), Diop 4 (1/4, 3 r.). Allenatore Bucchi.

Jda Bourgogne Digione : McDuffie 17 (5/7, 0/2, 5 r.), Rousselle 5 (0/3 da tre), Simon 10 (2/3, 2/4, 1 r.), Ducoté 3 (0/2, 1/3), Alingue 8 (4/5, 1 r.), Holston 21 (2/3 5/8, 2 r.), Hrovat 7 (1/3, 1/4, 6 r.), Ware 12 (6/9, 6 r.), Loum 2 (1/1, 1 r.), Brembly (0/1). Allenatore Markovic.

Arbitri : Liszka (Pol), Ylmaz (Tur) e Gracin (Cro).

Parziali : 26-22; 36-43; 56-70.

Note : tiri liberi Sassari 13/24; Digione 16/19. Percentuali di tiro: Sassari 26/56 (7/22 da tre, ro 13 rd 24); Digione 30/58 (9/24 da tre, ro 5 rd 21).

Sassari. Il bis resta un tabù. Il Banco non ha mai vinto in questa stagione due gare di fila. E il destino in Champions resta appeso a un filo dopo la sconfitta al PalaSerradimigni incassata dal Digione: 72-85. Per acciuffare il terzo posto la Dinamo deve vincere in Spagna contro l’imbattuta Malaga ormai certa del primo posto e contemporaneamente il Paok deve perdere col Digione, sicuro del secondo posto dopo il colpaccio in terra sarda. «Non è semplice trovare questa fisicità e questo atletismo nel nostro campionato», ha ammesso il coach Piero Bucchi. Il quintetto sassarese se l’è giocata bene, ma la panchina ha avuto enormi difficoltà: 10 punti contro i 28 dei cambi francesi. A questo si aggiungano i troppi liberi sbagliati anche nei momenti importanti e si capisce perché nonostante il buon avvio, l’orgogliosa rimonta nel terzo quarto (da -9 alla parità) e il finale di carattere la Dinamo non abbia dato l’impressione di poter battere un’avversaria molto sicura di sé, non a caso seconda nel campionato transalpino.

Cenni di cronaca

Partenza convinta della Dinamo che, trascinata dalle tre schiacciate di Stephens e da Jones (i migliori nel primo tempo), si porta a +7 dopo 5’. Il Digione risponde col folletto Holston (play alto 167cm), che vive di accelerazioni e triple, e con la classe dell’alapivot McDuffie. Il resto lo fa una difesa molto atletica che crea imbarazzo all’attacco di casa quando non ha in campo il quintetto base: 32-41 al 18’. Nel terzo quarto due-tre fiammate di Robinson rimettono in discussione il match (49-49 al 25’) ma la coppia Holston-McDuffie riporta gli ospiti a +14. Nell’ultimo quarto Sassari difende forte ma segna troppo poco, così il match resta nelle mani del Digione.

