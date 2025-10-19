VaiOnline
tennis.
20 ottobre 2025

challenger olbia, è Van Assche il re 

Luca Van Assche è il nuovo re di Olbia. Il tennista francese ha conquistato l'Atp 125 Challenger sui campi del Tc Terranova battendo 7-6(5), 6-7(1) 6-2 lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Finale emozionante, durata 3 ore e 14' di gioco e che ha visto Van Assche andare a servire per il match sul 5-4 nel secondo set, prima di perdere il servizio e dover arrivare fino all'ottavo gioco del terzo set per trionfare. Ha chiuso al 2° match point sul servizio dell’avversario.

Sesto Itf al Forte
La ceca Julie Struplova si aggiudica il quinto Itf del Forte Village battendo 2-6, 6-2, 6-4 Jennifer Ruggeri. Il ciclo di tornei prosegue con l'avvio delle qualificazioni maschili. Tra i sardi, volano al turno decisivo Alberto Sanna e Matteo Mura. Il primo ha battuto Niccolò Dessì 6-4, 6-0 nel derby regionale, il secondo l'ha spuntata 5-7, 7-6(5), 11-9 su Matteo Vantini. Sconfitti Nicola Porcu (6-3, 4-6, 11-9 da Alexandre Aubriot), Jacopo Sanna (6-2, 6-0 da Alex Lapsansky) e Paolo Emilio Cossu Floris (6-2, 6-0 da Federico Bove). ( a.bu. )

