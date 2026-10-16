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17 ottobre 2026 alle 00:11

Challenger, Nardi in semifinale 

L’azzurra affronta il numero 1 Fearnley sui campi del Tc Terranova 

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Luca Nardi è uno dei quattro semifinalisti dell'Olbia Challenger, l'Atp125 in corso sui campi del Tc Terranova di Olbia. Il 23enne pesarese ha battuto con un doppio 6-4 lo statunitense Michael Mmoh, testa di serie numero 4. Nel primo set, l'azzurro ha trovato il break in apertura, volando subito sul 3-1. Il suo avversario, nato a Riad 28 anni fa, è riuscito all'aggancio sul 3-3, ma Nardi non si è scomposto, strappando nuovamente il servizio al suo avversario. Nel secondo set, è stato decisivo il break sul 2-2, per la vittoria italiana. Oggi, Nardi sfiderà il numero 1 del seeding, il britannico Jacob Fearnley, che ha battuto 6-0, 7-6(4) il ceco Maxim Mrva. Nella parte bassa del tabellone, il bosniaco Damir Dzumhur, numero 2 del seeding, ha regolato 6-0, 6-3 il tedesco Tom Gentzsch, testa di serie numero 5. In semifinale ci sarà anche il polacco Maks Kasnikowski, che dopo aver eliminato Andrea Guerrieri negli ottavi, si è ripetuto estromettendo Stefano Travaglia 6-2, 7-5. L'esperto tennista di Ascoli Piceno ci ha provato fino alla fine: nel secondo set è risalito dal 2-5, al 5-5, prima di uscire sconfitto dal Centrale.

Il programma di oggi
La finale del doppio, che aprirà il programma della Cloto Arena alle 13, vedrà in campo l'olandese Jarno Jans e il belga Joran Vliegen (che hanno battuto in due tiebreak, entrambi terminati 7-3, gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow) opposti all'israeliano Daniel Cukierman e al brasiliano Fernando Romboli (7-6, 6-3 sui tedeschi Daniel Masur e Tim Ruehl).
Non prima delle 15, si disputeranno le due semifinali di singolare. Prima quella tra Kasnikowski e Dzumhur, poi quella, più attesa, tra Fearnley e Nardi.

Tabacco al Forte
Oggi, alle 10, saranno il siciliano Giorgio Tabacco e il ceco Matthew William Donald a contendersi il trofeo del quarto ITF Combined che si disputa sui campi della Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Il messinese ha battuto 6-3, 6-4 in semifinale il serbo Branko Djuric, mentre la testa di serie numero 7 del torneo l'ha spuntata 5-7, 6-4, 6-3 su Alexander Weis. Nel tabellone femminile, è tempo di semifinali. In campo la numero 1 del seeding Jessica Pieri, che dopo aver vinto 3-6, 6-1, 6-2 il derby tutto italiano contro Matilde Paoletti, sfida la lettone Beatrise Zeltina, numero 4. Nell'altra settimana, si sfideranno l'ellenica Valentini Grammatikopoulou (che ha battuto 3-6, 7-5, 6-3 nei quarti Angelica Raggi) e la francese Nina Radovanovic.

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