Challenger di Olbia, Carboni cerca il pass 

Ha preso il via ieri, con i match validi per il primo turno delle qualificazioni, l'Olbia Challenger, l'Atp125 sui campi del Tc Terranova. Quattro i tennisti sardi in gara e uno di loro si presenta oggi per il turno decisivo. È l'algherese Lorenzo Carboni, bravo a regolare 6-2, 6-0 il davisman algerino Samir Hamza Reguig. Oggi, Carboni sfiderà per un posto nel main draw il polacco Szymon Kielan.

Sconfitti in due set gli altri sardi in gara, tutti in lizza grazie a wild card. Il torresino Matteo Mura è stato sconfitto 6-0, 6-1 dallo slovacco Norbert Gombos. Stesso risultato per il giovane del circolo ospitante Daniel Frasconi contro il francese Clement Tabur. Sconfitta 6-1, 6-2 per Leonardo Mazzucchelli, altro alfiere del Tc Terranova, opposto al tedesco Christoph Negritu. In corsa per un posto nel main draw anche Enrico Dalla Valle e Michele Ribecai.

Il sorteggio

Intanto, è stato sorteggiato il tabellone principale, aperto dal cileno Alejandro Tabilo (numero 74 della classifica mondiale), che esordirà contro un qualificato. Stesso sorteggio per il numero 2 del torneo, il ceco Vit Kopriva. Per ora sono cinque gli italiani presenti nel main draw, due per diritto di classifica e tre grazie alle wild card. Stefano Travaglia è stato sorteggiato contro il francese Luca Van Assche, Francesco Maestrelli se la vedrà contro lo spagnolo Daniel Rincon, Pierluigi Basile sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, Carlo Alberto Caniato scenderà in campo contro il francese Dan Added e Francesco Forti sarà opposto al croato Borna Gojo. Attesa per lo spagnolo Martin Landaluce, campione uscente del torneo, che avrà quale primo avversario un giovane molto atteso, il tedesco Justin Engel. ( a. bu. )

