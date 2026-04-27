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Sardegna Open.
28 aprile 2026 alle 00:22

Challenger 175, Carboni a un passo dal main draw 

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Lorenzo Carboni è il grande protagonista del primo turno delle qualificazioni dell'Atp Challenger 175 di Cagliari, che ha preso il via ieri sul rosso di Monte Urpinu. Il tennista algherese ha esordito con una prestazione di qualità, regolando Manuel Mazza con un eloquente 6-2, 6-1 in 67'. Oggi, alle 10, sul rinnovato Centrale, sfiderà per un posto nel main draw Federico Arnaboldi, che ci ha messo un game e tre minuti in più per avere la meglio su Luca Castagnola.

Subito out gli altri tre tennisti sardi in lizza, tutti targati Tc Cagliari e in campo grazie a wild card. Nicola Porcu ha lottato contro il giapponese Rei Sakamoto, numero 1 del tabellone: dopo aver perso il primo set 6-2, è andato a servire sul 5-4 nel secondo. Ma a quel punto, non ha trovato quel colpo in più, finendo per essere sconfitto 7-2 nel tiebreak. Meno combattuto il match di Diego Pinna, che ha ceduto il passo (6-0, 6-1) all'ellenico Stefanos Sakellaridis, testa di serie numero 2. Si chiude in un'ora e mezza e un doppio 6-2 l'avventura di Lorenzo Rocco, classe 2009, superato dal più esperto Luca Potenza. Tra gli altri italiani in gara, avanza Enrico Dalla Valle, che ha superato 6-3, 6-1 il tedesco Constantin Frantzen, mentre salutano Cagliari Fabrizio Andaloro, sconfitto 7-6(3), 6-2 dal colombiano Nicolas Barrientos, e Giovanni Fonio, ko nell'unico match concluso in tre set: 5-7, 6-4, 6-0 in favore dello statunitense Ryan Seggerman.

Hurkacz sul Centrale
E oggi sono nove i match in programma su tre campi del Tc Cagliari. Dopo i quattro incontri delle qualificazioni (Arnaboldi-Carboni, Dalla Valle-Sakellaridis, Potenza-Barrientos e Sakamoto-Seggerman), sono cinque i match di primo turno previsti.

Sul Centrale, non prima delle 12, Stefano Travaglia affronterà l'olandese Jesper De Jong e, a seguire, uno dei tennisti più attesi, Matteo Berrettini (92 Atp), sarà opposto allo statunitense Patrick Kypson (90). A chiudere il programma, la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (numero 6 del torneo) e lo statunitense Zachary Svajda, e quella tra il tunisino Moez Echargui e il cileno Cristian Garin. Sul campo 14, non prima delle 13, lo statunitense Marcos Giron se la vedrà con l'australiano Aleksandar Vukic. ( a.bu. )

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