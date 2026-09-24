Challenge ad Alghero, le “Storiche” a Cagliari 

La prossima settimana tutta l’attenzione degli appassionati di motorsport sarà catalizzata dal 23° Rally Italia Sardegna, round finale di un mondiale Wrc destinato a lasciare gli sterrati sardi. Nel frattempo, domenica Alghero ospiterà l’8° Formula Challenge Riviera del Corallo, sull’omonima pista. L’appuntamento valido per il Campionato Italiano e organizzato da Alghero Corse è stato presentato ieri, ma non è stato svelato l’elenco iscritti. Dovrebbero esserci anche 3 piloti della Penisola: Domenico Martucci, Nunzio Fanelli e Nicola Annese.

Da oggi al 27 settembre, invece, l’Automobile Club Cagliari organizza Ruote nella Storia 2026 - Coppa Golfo degli Angeli “Trofeo La Via dell’Argento” e Match Race. Il format nazionale ideato da Aci Storico e Aci e riservato alle auto d’epoca, in questa occasione prevederà tre attività: il raduno delle vetture storiche, la gara di regolarità turistica e il match race, sfida tra 2 vetture a eliminazione diretta. Si comincerà dalle 17.30 con verifiche e Match Race all’Orange Marina Padel Club della Calata dei Mercedari, location da cui domani mattina partirà la 1ª tappa (Mandas, Museo Auto e moto d’epoca, prove crono, Villasalto, Miniera Su Suergiu, Muravera e Colostrai). Domenica la 2ª tappa (Ballao, Miniera di Corti Rosas, prove crono) e l’arrivo a Dolianova.

Infine, al 33° Rally del Rubinetto, in gara i sardi Cuccheddu-Tocco (Peugeot 208 Rally4) e Sias-Scanu (Renault Clio Rally5).

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