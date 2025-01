CGM Infissi, idee chiare: «Divertirsi ma vincere» 

La matricola CGM Infissi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel torneo Ultra della Libertas Caam. Questo è l’obiettivo della società sorta dalle ceneri del Panificio Genuis e creata dal suo presidente-giocatore (assieme ad altri cinque amici) Andrea Fioravanti. «Stiamo disputando una buona stagione. Valuto questa prima esperienza in modo positivo», dice il 56enne centrocampista degli Amatori Elmas-CGM infissi, «siamo un gruppo di amici che prima di tutto vuole divertirsi ma scende in campo per vincere. Abbiamo una rosa abbastanza ampia che ci consente di fare anche delle rotazioni e di puntare ai playoff». La missione possibile dei rossoblù è di entrare tra le prime sei delle undici squadre del campionato Ultra. «Questo è il nostro obiettivo e cercheremo di arrivare fino in fondo», promette il capitano, che lancia la sfida: «Abbiamo rispetto per tutti, ma non temiamo nessuno. Il torneo è avvincente ed equilibrato anche se Monserrato e Calasetta hanno qualcosa in più».

«Obiettivo playoff»

La squadra di Fioravanti è reduce dal pareggio per 1-1 di sabato contro il Cagliari 2020 e si prepara ad affrontare il doppio impegno con le prime della classe. «È stata una partita sostanzialmente equilibrata, siamo andati in vantaggio grazie a una splendida rete di Gianfranco Melis ma il risultato è giusto. Sabato affronteremo la capolista Fly Divani e ci stiamo preparando al meglio per questa grande sfida». Una partita che Fioravanti sente in modo particolare, al di là del valore dell’avversario, avendo vissuto a Monserrato e militato da ragazzo sia nel Monserrato sia nell’Azzurra: «Sarà una bella partita, affronteremo la squadra più forte del torneo e poi la settimana successiva sfideremo il Calasetta Turisport, seconda in classifica». Due gare probanti per testare le ambizioni del club masese, quinto a diciassette punti.

