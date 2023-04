Cgil, Roberta Manca segretaria provinciale 

Roberta Manca è la nuova segretaria provinciale della Cgil oristanese. L’elezione ieri mattina nella sala del Mariano IV da parte dell’assemblea che ha nominato anche la nuova segreteria. Con Roberta Manca, che negli ultimi quattro anni ha guidato la segreteria provinciale della Flai, settore agroalimentare dal sindacato, sono stati chiamati a far parte della segreteria Cristina Pompianu della funzione pubblica Cgil e Raffaele Mereu della Fillea Cgil che riunisce i lavoratori edili della provincia.

Per Roberta Manca si tratta di un ritorno alla segreteria provinciale del sindacato dopo la prima chiamata nel 2011, prima e unica donna ad assumere l’incarico nella storia della Cgil oristanese, e la riconferma nel 2015. Nel 2018 era stata sostituita da Andrea Sanna, che dopo i primi quattro anni di mandato non aveva avuto dall’assemblea la conferma per altri quattro come lo statuto prevede. Dopo un periodo di pausa dovuta alla celebrazione del congresso nazionale del sindacato e l’intervento del “centro regolatore”, organismo interno della Cgil che scatta in casi del genere, ieri mattina la svolta con la nomina di Roberta Sanna e della segreteria.

Per il sindacato “rosso” non è stato un periodo semplice, la mancata riconferma di Andrea Sanna ha creato qualche contrasto tra le varie categorie che alla fine si sono ritrovate in Roberta Manca, figura importante e capace di catalizzare consensi. Negli anni alla guida del sindacato provinciale ha dimostrato capacità organizzative e nei momenti opportuni di mediazione e proposizione sui temi caldi della provincia, il lavoro in particolare. Andrea Sanna non è stato da meno ma i numeri assembleari non l’hanno ripagato. (a. m.)

