Cgil: «Intelligenza artificiale, bisogna investire in formazione»  

«Le parole chiave sono formazione e competenze: l’intelligenza artificiale non va subita, ma va saputa utilizzare». È il concetto su cui si è sviluppato l’incontro sulla transizione digitale, con particolare attenzione appunto all’intelligenza artificiale, organizzato ieri a Cagliari dal Centro Studi Aldo Moro e dalla Cgil.

«Digitalizzazione e robotizzazione stanno entrando a gamba tesa nel mondo del lavoro», dice Simona Fanzecco, segretaria della Camera del lavoro metropolitana Cgil di Cagliari. «Ci saranno dei lavori che non esisteranno più, e ne nasceranno di nuovi: le organizzazioni sindacali devono interrogarsi sul da farsi per creare nuove competenze e non disperdere professionalità, ma soprattutto evitare un disastro sociale dovuto alla perdita di occupazione». Importante la sinergia con le università e i centri di ricerca. «Bisogna investire sulla formazione. La Sardegna – aggiunge Cesare Moriconi, consigliere Pd - sarà in grado di massimizzare le opportunità che l’intelligenza artificiale porta. Come? Attrezzando le nuove generazioni, ma anche i lavoratori attuali».

Per il segretario Cgil Fausto Durante bisogna gestire la transizione «avendo chiaro che nessuno deve rimanere indietro: l’innovazione tecnologica non può comportare riduzione di posti di lavoro o impoverimento delle professionalità. Serve un piano nazionale di formazione e riqualificazione professionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA