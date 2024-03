Cgil in piazza per la pace, polemica sulla parola “genocidio” 

Un corteo per difendere la libertà di manifestare, chiedere il cessate il fuoco a Gaza, la pace e la giustizia in Medioriente, lo stop ad ogni guerra. La coalizione Assisi Pace Giusta, che fra gli aderenti vede la Cgil (in piazza col segretario generale Maurizio Landini e con la delegazione sarda guidata dal segretario regionale Fausto Durante) ieri ha sfilato da piazza Repubblica ai Fori Imperiali: 30 mila manifestanti per gli organizzatori, 10 mila per le forze dell’ordine. Al termine si sono gli interventi di insegnanti e studenti, attori e cantanti tra cui Elio Germano e Fiorella Mannoia. Chiusura con “Casa mia” di Ghali. “Stop al genocidio, voi i manganelli noi la pace” era lo slogan di universitari e studenti medi. Dopo le parole dure sull’esclusione delle donne israeliane e ebree da parte dei movimenti femministi, la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche Noemi Di Segni ha scritto una lettera a Landini pubblicata da Repubblica: «Non è adoperando il termine genocidio che si fotografa nel modo corretto quanto sta accadendo». «Anziché fare polemiche oggi è il momento di agire. Dovrebbero ringraziarci - ha replicato Landini - portiamo qui le persone per chiedere pace».

