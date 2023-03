Cgil e Governo sono lontanissimi 

Rimini. Tasse, salario minimo, reddito di cittadinanza: al congresso della Cgil al Palacongressi di Rimini va in scena la distanza netta tra governo e sindacato sulle politiche per il lavoro e le riforme, a partire da quella fiscale. La premier, Giorgia Meloni, li affronta dal palco ribattendo a quegli stessi temi affrontati mercoledì dal segretario generale Maurizio Landini. Non parla di pensioni, ma tende la mano al sindacato sugli ammortizzatori. La risposta di Landini arriverà oggi, alla chiusura.

Riforma fiscale

Sul banco degli imputati è il fisco: la premier rivendica la delega approvata in Consiglio dei ministri, che per Landini andava ritirata. Meloni rimarca che i lavoratori avranno benefici: la riforma inciderà soprattutto «sui redditi medio-bassi e interesserà la gran parte dei dipendenti nella prima aliquota». Poi le spese per «asilo, bus, istruzione saranno interamente deducibili e ci sarà anche la monetizzazione" dei fringe benefit in casi come la nascita dei figli». Tra le novità, l'aumento della no tax area per i lavoratori (oggi a 8.174 euro, salirà a 8.500) e la flat tax sui redditi incrementali per i dipendenti. Landini boccia la flat tax, che «è contro il principio di progressività scritto nella Costituzione», così come la riduzione delle aliquote che aiuta solo i redditi più alti. Insiste su un taglio forte delle tasse ai dipendenti e ai pensionati che pagano anche per chi non le paga: «Su 41 milioni di contribuenti, sono oltre 36 milioni, quasi il 90%».

Salario minimo

Meloni ribadisce il no al salario minimo per legge, la via è estendere i contratti collettivi e combattere quelli pirata, il contrasto al lavoro irregolare e il taglio del cuneo. Il rafforzamento della contrattazione non dispiace ai sindacati. Ma per Landini fissare una soglia di salario minima va legato a una legge sulla rappresentanza e alla validità generale dei contratti.