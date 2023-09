Cgil e Cisl pronte allo sciopero 

Contro il taglio delle autonomie si mobilitano i sindacati. Un appello ai 377 Comuni della Sardegna e all’Anci, ai gruppi del Consiglio regionale, agli amministratori straordinari delle Province e alla Città metropolitana di Cagliari affinché sostengano la battaglia contro il ridimensionamento scolastico che, per effetto delle norme nazionali, comporterebbe la rinuncia a 42 autonomie sulle attuali 270, arriva dalla Cgil sarda, insieme alla Flc Cgil che, già a maggio, aveva rivendicato un intervento della Regione contro il provvedimento del Governo nazionale.

«Intervento che, di fatto, al netto delle dichiarazioni di forte contrarietà alle norme espresse dall’assessore all’Istruzione Biancareddu, non c’è stato», è scritto in una nota. «Vale la pena ricordare che, in una lettera al ministro Valditara, l’assessore aveva persino dichiarato che sarebbe stato “impossibile adottare un provvedimento di definizione della rete scolastica conforme alle prescrizioni statali”».

Cgil e Flc Sardegna chiedono quali atti conseguenti abbia compiuto e quali intenda portare avanti dal momento che altre Regioni si sono già mosse con ricorsi alla Corte Costituzionale e con altre azioni, come quella della Toscana, che ha deliberato di non recepire le nuove norme. «Non sembra questa però la linea attuale della Regione che, anche sul fronte Istruzione, mostra il consueto immobilismo e una certa subalternità ai dettami di Roma: nell’incontro sulla rete scolastica che si è svolto pochi giorni fa l’assessore ci ha illustrato la bozza di un piano che si allinea ai dettami della norma nazionale», hanno spiegato le segretarie Cgil e Flc regionali Francesca Nurra e Emanuela Valurta, che hanno partecipato all’incontro. Nel frattempo le prime Conferenze provinciali convocate dagli amministratori straordinari delle Province di Nuoro e Oristano per analizzare la bozza di ridimensionamento firmata da Biancareddu, l’hanno sostanzialmente bocciata. Il sindacato auspica che abbiano lo stesso esito le riunioni che dovranno svolgersi in tutti gli enti locali.

Lo stesso spera la Cisl che, in una nota firmata dal segretario regionale Davide Paderi e dalla segretaria con delega alla scuola Maria Luisa Serra, spingono gli iscritti verso la mobilitazione nel caso in cui non si trovi una soluzione per i tagli nell’Isola. «Rispetto alla Bozza delle linee guida della Regione si conferma la nostra contrarietà alla logica ispiratrice delle misure del Governo sul dimensionamento, che si abbattono sul territorio sardo creando un ulteriore elemento di negatività, con pesanti ricadute», dicono Paderi e Serra. «Non bastano le rassicurazioni dell’assessore e del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale sulla tenuta del servizio sul territorio, in quanto sono profonde e diffuse le difficoltà del sistema scolastico regionale e quindi territoriale. la soppressione di così tante autonomie scolastiche causerebbe certamente la perdita di tanti posti di lavoro, non solo di dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali amministrativi, ma di tanti docenti, collaborat ori scolastici e assistenti amministrativi». Per questo la Cisl sarda, per voce di Paderi e Serra, si ripropone «ogni iniziativa di mobilitazione per impedire che la Sardegna venga per l’ennesima volta penalizzata dagli effetti deleteri introdotti da provvedimenti inaccettabili».

La Uil, con il responsabile per la scuola Giuseppe Corrias, fa capire che l’unità sindacale sul tema, almeno a livello nazionale, pare non esserci: «La situazione in Sardegna è drammatica», dice, «con dirigenti scolastici che avranno plessi di venti-trenta Comuni lontani tra loro. Il problema però nasce a Roma: la battaglia va fatta lì. E l’unico sindacato che non ha firmato il contratto è la Uil. Non so proprio cosa c’entri la Regione visto che questi sono tagli calati dal ministero».

