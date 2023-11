CFadda, insegna da Oscar 

È un’azienda sarda la vincitrice del premio “Insegna dell’Anno 2023-2024”, versione italiana di Retailer of the Year , la più grande indagine tra consumatori in Europa. Sul gradino più alto del podio, per la categoria “Fai da te e Manutenzione casa”, è salito infatti il brico 100% Sardegna di CFadda. In finale con insegne nazionali ed internazionali, l’azienda ha ricevuto anche un secondo riconoscimento, quello di “Insegna dell’Anno Web Italia”. «Dalla Sardegna non è semplice competere con brand nazionali e internazionali di alto livello, ma l’impegno dei nostri collaboratori convalida la regola che la passione può trascendere le sfide globali, creando un legame autentico e duraturo con la clientela», hanno detto il presidente dell’azienda Roberto Fadda e la vicepresidente Francesca Fadda.

