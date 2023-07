CFadda e Airc insieme per battere il cancro 

Gioco di squadra, alla CFadda, a sostegno della ricerca contro il cancro. Come si legge in un comunicato, è stato un successo la raccolta fondi promossa nei punti vendita per l’iniziativa “Metti in pista la solidarietà”. Grazie all’impegno dello staff, alla partecipazione dei clienti, alla dedizione dei volontari del comitato Airc Sardegna e al contributo dell’azienda CFadda, sono stati raccolti 5.000 euro in due settimane, andata ad aggiungersi a quanto raccolto da altre realtà regionali. «È il secondo anno che CFadda e Airc uniscono le forze per rendere il cancro sempre più curabile», evidenzia Francesca Fadda, vicepresidente del Gruppo CFadda. La raccolta ha coinvolto 4 punti vendita CFadda del sud Sardegna: dal primo al 15 giugno 2023 è stato possibile acquistare in cassa il biglietto per la lotteria provinciale organizzata dal comitato Airc Sardegna. Il traguardo raggiunto è stato celebrato ieri nel negozio CFadda di via Calamattia, con la consegna di un assegno simbolico nelle mani di Simona De Angelis e di Pietro Biggio, presidente della Fondazione Airc Comitato Sardegna.

