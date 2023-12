CFadda, 20mila euro per la prevenzione 

Ventimila euro raccolti in due settimane grazie alla generosità dello staff e dei clienti del gruppo CFadda. Un contributo importante (che va ad aggiungersi alle quote raccolte in precedenti iniziative) per l’acquisto di un camper con un sistema mammografico digitale 3D e un ecografo ad alte prestazioni del valore di 350mila euro. «Grazie a tutti i nostri collaboratori e ai nostri generosi clienti», dice Francesca Fadda, vice presidente. A ritirare il maxi assegno Maria Dolores Palmas, fondatrice e presidente di “Abbracciamo un Sogno” e il comitato Sardegna in Rosa. L’importo è stato versato sul conto corrente Costruiamo Sogni Coop Sociale.

